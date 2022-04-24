МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Все больше экспертов по всему миру, от Китая до европейских стран, ставят перед сообществом вопрос — кто главный выгодоприобретатель конфликта на Украине? Практически во всех междоусобицах последних лет Соединенным Штатам удается неплохо заработать, ведь, среди прочего, эта страна является крупнейшим в мире производителем оружия. Агентство "Прайм" опросило экспертов и выяснило, сколько в итоге Украине придется заплатить за "бесплатную" помощи со стороны Запада и где кроется главная выгода от этого конфликта. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

В докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мировой торговли вооружениями отмечается, что за 2020 год мировые военные расходы составили почти $2 триллиона, на 2,6% больше, чем годом ранее. В пятерку стран с самым большим военным бюджетом вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания.

Основными экспортерами оружия в период с 2016 по 2020 годы оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений Москвы снизился на 22%.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ ЗАРАБОТОК

"Говоря о роли Штатов в данном кризисе, нужно чётко понимать, что именно они являются реальным выгодоприобретателем от ослабления всех участвующих сторон: России, Европы и Украины", — рассказал агентству "Прайм" старший аналитик ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Россия попала под самый жесткий прессинг санкций, страны Европы ослабли от сверхвысоких цен на энергоносители и небывалой инфляции.

При этом Блинов считает, что Украина по факту является разменной монетой, а подрыв экономик Европейского Союза и России — это одна из целей и задач данного кризиса, главным зачинщиком которого являются Штаты. "Америка не только непосредственный участник, но и получатель абсолютных дивидендов", — считает он.

"Мир разломлен на несколько систем — единой экономики и так называемого "вашингтонского консенсуса", которого придерживались все, больше нет", — считает экономист Василий Колташов.

По его мнению, сейчас есть зона евразийского консенсуса, где большую роль играют Китай, Россия и Иран, страны вне системы (Турция) и западный блок, который находится под влиянием Вашингтона.

Последние играют по американским правилам — в их задачу входит максимально оттянуть приближение России к границе сферы влияния США в Европе. Они-то и станут первыми жертвами американского плана по балансировке собственной финансовой системы", — считает он.

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО США

США уже достаточно давно является страной с отрицательным сальдо торгового баланса. Поэтому стране нужно откуда-то брать деньги для поддержания своей экономики. Раньше вливания шли за счет притока капиталов со всего мира, который признавал Америку глобальным финансовым центром с 70-х годов ХХ века, пояснил Колташов.

Но сейчас, в том числе и за счет заморозки российских золотовалютных резервов и счетов в американских банках и крупных международных организациях, в том числе находящихся под влиянием Белого дома, многие игроки задумались: а стоит ли и дальше поддерживать эту хоть и привычную, но разрушающую парадигму? Россия начала реализовывать "план Б" по возвращению резервов

У США нет другого решения, кроме как поддерживать свою экономику, выкачивая деньги из Европы. На фоне отсутствия перспектив, разрушения экономики, спада производства и исчезновения среднего класса инвесторы, действующие в западной парадигме, предпочитают переводить средства туда где надежнее, то есть, в доллар. "Так Штаты уже получили сотни миллиардов долларов. Странно, что европейские политики этого не замечают или не хотят замечать. Как говорят, Бог лишил разума", — рассуждает Колташов.

Главной проблемой Евросоюза сейчас выступает энергетический кризис. Страны-участницы союза все жарче обсуждают отказ от российских энергоносителей. Одни, например, Польша и страны Прибалтики, давят на скорейший запрет российских газа и нефти. Другие, Германия и Австрия, сумевшие выстроить крепкую промышленность и стабильную экономику, в том числе, из-за доступности российских трубопроводных ресурсов, выступают против. Чем европейцы собираются замещать российское сырье? Конечно, здесь со своим предложением уже давно выступают Штаты: мы поставим вам сжиженный природный газ (СПГ), только "перекройте вентиль" российским поставкам.

"Америка, несмотря на все санкции в отношении России (а они появились не в 2022 году, а существенно раньше), покупала российский СПГ у компании "НОВАТЭК" и успешно его продавала в Европу", — напоминает Блинов.

Высвобождение рыночных ниш на европейских рынках, отстаивание интересов американских корпораций и ведение бизнеса именно под контролем и по американским лекалам — это стандарты Америки уже очень давно. Аналитик напоминает, что Всемирную торговую организацию (ВТО) создавали именно для отстаивания интересов американских компаний. И сейчас все наблюдают, как американские законодатели, очень хорошо подготовившись ещё с 2016 — 2019 годов, идут в наступление по всему экономическому фронту.

Именно поэтому США и страны, находящиеся в жесткой зависимости от Белого дома, так активно выступали против строительства "Северного потока-2", добавляет Блинов. Проблема российского трубопровода именно в том, что он есть (хотя проект и заморожен), и с ним возможность отключения Украины от трафика была крайне злободневной проблемой для Вашингтона. Помимо этого, такое сотрудничество Евросоюза с Россией давало Кремлю возможность влиять на геополитику в Старом Свете. Штатам это было невыгодно.

ЧАС РАСПЛАТЫ ПО КРЕДИТАМ

Говоря о мировой торговле оружием, Блинов напомнил, что все вооружения на Украину поставляются на условиях кредитов, которые будет необходимо отдавать.

"Кредит можно взять у МВФ. Так что всё, что приходит из США, стоит денег, и очень больших. Как всем известно, самое дорогое в мире — это американская демократия, и многие страны уже заплатили или ещё расплачиваются по этим непомерным счетам от Вашингтона. Это Ливия, Сирия, Югославия и многие другие", — пояснил он.

ЧАС ОТВЕТНОГО УДАРА

Такая политика Белого дома самим Штатам пока ничем не угрожает, полагают эксперты. "Всё будет зависеть от экономики и геополитики. От результатов всей этой санкционной и экономической войны. Если все мировые страны формата G-20 найдут в себе моральные силы быть независимыми по сути, то у России будет шанс выстоять, при успехе специальной военной операции на Украине", — прогнозирует Блинов.

Разгон инфляции как в США, так и в мире, тихо подводит всю систему торговли на планете и всю мировую экономику к краю. И тогда будет необходимо думать не о глобализме, а о национальных идеях и суверенитете, добавляет он. "Откуда такие деньги?" В Америке ужаснулись газовым доходам России

Что касается США, то текущая ситуация в самом жестком сценарии может грозить новым конфликтом с миром, но уже через противостояние с Китайской Народной Республикой, прогнозирует Блинов.

По словам Колташова, США надеются, обговорив с Россией контуры будущей финансовой системы и очертив максимально более выгодные для себя "красные линии" продолжить разорять Европу, реализуя таким образом "план Маршалла наоборот". Здесь беспокойство американцев вызывает только рост цен на сырьевые товары, это разгоняет инфляцию в самих США.

При этом американский регулятор не спешит останавливать разгон роста цен, рынок не верит, что ФРС в обозримом будущем повысит учетную ставку, несмотря на обещания. Колташов объясняет: повысить до необходимых 10% учетную ставку Штаты не могут, иначе они обанкротятся на выплатах по долгам. "Они составят порядка 3 триллионов долларов в год, что в четыре раза больше доходной части бюджета страны!", — отмечает экономист.

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время рост цен на энергоресурсы продолжится. Это будет приводить к росту цен на все, в том числе — продовольствие, которые беднейшие страны закупают "на последние". Итогом может стать голод и обвал мелких валют.

В Европе на этом фоне возможен резкий всплеск антиамериканских настроений, что грозит США потерей влияния в регионе. В самих Штатах на фоне инфляции тоже возможно усиление недовольства и протеста — как минимум, граждане могут проголосовать за президента-республиканца "трампистского" толка, но возможны и прямые народные выступления, считает Колташов.

Но главное — все это не поможет сохранить статус доллара как главной резервной валюты. Китай, Индия и Россия будут активизировать торговлю в нацвалютах, а юань в перспективе может если не опрокинуть, то потеснить "американца", подытожил экономист.