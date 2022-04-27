МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Список брендов, которые могут поставляться и реализовываться на территории России без разрешения правообладателей уже утвержден Минпромторгом, и там около 200 компаний. Более того, есть все основания полагать, что постепенно он будет расширяться, так как в нем нет многих брендов, производящих комплектующие для компьютеров, компаний, создающих роутеры для 5G, сетевые маршрутизаторы и так далее. Об этом рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Разлюбили. Почему "нефтяные принцы" больше не боятся Америки

К тому же в нем пока отсутствуют некоторые европейские автоконцерны, поэтому можно ждать расширения этого списка, если западные бренды не передумают насчет приостановки деятельности в РФ, считает он.

"То есть фактически, при санкционировании Минпромторгом любой бренд может быть ввезен в Россию и легально здесь продаваться таким образом", — говорит юрист.

На практике параллельный импорт выглядит, по словам Уткина, достаточно просто. Вместо аккредитованного поставщика товаров от производителя, которому запрещено ввозить продукцию, она будет поставляться через альтернативные каналы, то есть "в серую".

"При этом пока что нельзя сказать точно, сколько брендов уже ввозятся таким способом, и как эта история будет развиваться. Но факт того, что цены от этого не вырастут, неоспорим, поскольку этот кейс решает проблему дефицита в массе товарных групп", — полагает эксперт.

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