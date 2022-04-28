МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. На сегодняшний день объем поставок "Газпрома" во многом зависит от ценовой конъюнктуры. Структура значительной части его контрактов зависит от средних спотовых цен, которые были на рынке в предыдущий месяц. Во многом этим объясняется рост объемов поставок в феврале и марте, и снижением в апреле, объяснил агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. У России перекупили ненужную Западу нефть

Он подчеркнул, что также крайне важным фактором будет выступать готовность покупателей перейти на новую схему оплаты. Уже известно, что Болгария и Польша отказались от неё, а, например, Венгрия и Австрия выразили готовность её использовать. В целом, как полагает Кауфман, основная часть потребителей согласится оплачивать газ по новой схеме, поскольку для них фактически ничего не меняется — конвертация в рубли производится Газпромбанком, а не покупателем газа.

"Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80% к отопительному сезону, то повышенные поставки из РФ выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32%, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ", — рассуждает аналитик.

Помимо этого, по мнению Кауфмана, балансирующими факторами будут выступать объемы генерации со стороны ВИЭ и доступность свободных объемов на рынке СПГ.