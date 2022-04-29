МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Неожиданный поворот приняла история с поставками российского газа в Европу. Уже после того, как стало известно, что отдельные европейские покупатели готовятся оплачивать поступающие из России объемы по новой схеме, в политических кругах Германии озвучили предложение реанимировать "Северный поток — 2". Репарации. США отбирают гуманитарную помощь Украине у России

"ВОСКРЕСИТЬ" ПОТОК

Член комитета бундестага Германии по международной политике Тино Крупалла, возглавляющий партию "Альтернатива для Германии" (AfD), заявил в интервью агентству РИА Новости, что его стране необходимо запустить трубопровод "Северный поток — 2".

Надо признать: это неожиданный поворот. Ведь проект, окончательная реализация которого должна была сопровождаться введением газопровода в эксплуатацию, в феврале текущего года был фактически принесен в жертву интересам США под предлогом евроатлантической солидарности в связи с угрозами, которые якобы исходят от России. На самом высоком официальном уровне Берлин давал понять, что проект более не актуален и его статус не может быть пересмотрен ни при каких обстоятельствах.

Сообщалось также о банкротстве компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, хотя она не подтвердила это.

А буквально на днях стало известно (и это признало авторитетное американское деловое издание Bloomberg), что отдельные европейские покупатели готовятся оплачивать поступающие из России объемы по озвученной президентом Владимиром Путиным новой схеме, которая включает открытие рублевого счета в Газпромбанке.

Глава AfD Крупалла, говоря про идею реанимации Германией проекта "Северный поток — 2", заявил, что считает ее хорошей при условии согласия России снова принимать плату за поставляемый газ в евро.

ДВОЯКАЯ ПОЗИЦИЯ

Впрочем, немецкий политик в ходе того же интервью признал, что Германия в любом случае должна стремиться ввести трубопровод в эксплуатацию. Неудивительно: говоря объективно, проект крайне важен для экономики страны. Видимо, глава AfD руководствуется именно этой точкой зрения.

"Я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта", — отметил он.

При этом Крупалла выразил опасение, что торговые отношения в Евразии "будут навсегда заблокированы санкционным режимом", и призвал не допустить такого "раскола континента".

Также лидер партии "Альтернатива для Германии" в беседе с РИА Новости заявил, что немецкому импортеру природного газа Uniper уже в следующий расчет, который состоится в мае, предстоит заплатить за российские объемы рублями. Удар в спину: Китайская экономика не оправдала надежд

Следует заметить, что ранее финансовый директор этой компании Тиина Туомела признала, что в Uniper не видят противоречий в применении новой схемы с введенными против России санкциями.

"Я привожу много аргументов относительно того, почему не следует отказываться от поставок природного газа в Европу, — заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в эфире телеканала "Россия 1". — Но главный — в том, что с 1968, когда начались поставки газа из СССР в Европу, США целенаправленно "воевали" с этим". В постсоветское время данная практика лишь получила свое продолжение, отметил эксперт.

Таким образом, высказывания влиятельного немецкого политика и чиновника Тино Крупалла явно идут вразрез с линией США на разрыв экономического сотрудничества России и Европы в сфере энергетики. При этом его позиция недвусмысленно демонстрирует, что в правящей коалиции Германии по-прежнему четко осознают объективную заинтересованность экономики страны в таком сотрудничестве. Возобладает ли здравый смысл над политическими концепциями в нынешних непростых условиях, покажет время.