МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Начиная с 2019 года, людям предпенсионного возраста доступны льготы и меры соцподдержки, которые ранее полагались только пенсионерам. Это касается и налоговых льгот, право на которые возникает при достижении прежнего пенсионного возраста: начиная с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор НПФ "Будущее" Светлана Касина. Пенсионерам объяснили, как получить дополнительные деньги от государства

В частности, на федеральном уровне предпенсионеры освобождаются от имущественного налога на один объект недвижимости из каждой категории: жилой дом, квартира, гараж или машиноместо, хозяйственные постройки площадью до 50 кв. м.

"При наличии у предпенсионера нескольких объектов недвижимости одного вида, льгота будет автоматически применена к тому из них, сумма налога по которому выше. Кроме того, налогоплательщик может самостоятельно выбрать льготный объект недвижимости, направив в налоговый орган уведомление", — указывает эксперт. На другие объекты этого же вида налог будет рассчитан в обычном порядке.

"Также для предпенсионеров предусмотрена льгота по земельному налогу. Так, владение участком не более шести соток налогом не облагается", — утверждает Касина.

На региональном уровне предусмотрена льгота на транспортный налог. Каждый субъект Российской Федерации устанавливает собственные льготы — в большинстве из них установлена либо скидка на налог по транспортному средству, либо пониженная налоговая ставка.

Для того, чтобы воспользоваться льготой, достаточно обратиться в налоговую службу. При этом предоставлять справку о наличии права на льготы не нужно. Эти данные, как отмечает специалист, Пенсионный фонд передаст в электронной форме через систему электронного взаимодействия. ПФР предупредил о новом обмане с "выплатами" пенсионерам от государства

Также если предпенсионер уплачивает взносы по личному договору негосударственного пенсионного обеспечения, предусмотрена федеральная льгота — возможность получить социальный налоговый вычет. Таким образом можно возвращать до 15 600 рублей в год от уплаченных пенсионных взносов с суммы, не превышающей 120 000 рублей в год.

Узнать, имеете ли вы предпенсионный статус, можно, обратившись в территориальный орган ПФР или в МФЦ. "Но проще всего получить справку о статусе предпенсионера, используя сервис в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого необходимо в списке сервисов выбрать раздел "Пенсии", далее "Получить информацию об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста". Ответ будет предоставлен в виде справки с электронно-цифровой подписью, рассказала Касина.