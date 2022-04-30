МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Сенат США готовится принять законопроект, который фактически откроет "ящик Пандоры" на мировом рынке нефти. Американская властная элита намерена оказывать давление на страны ОПЕК, которое вполне может вылиться в попытки разрушить альянс. Репарации. США отбирают гуманитарную помощь Украине у России

ИНИЦИАТИВА

Уже на следующей неделе комиссия Сената США рассмотрит законопроект, нацеленный против Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, сотрудничающих с ней. Если закон будет принят, у США появится возможность для подачи судебных исков против соответствующих лиц под предлогом наличия картельного сговора на рынке нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на офис сенатора Чака Грассли.

Законопроект, помимо самого республиканца Грассли, поддерживают сенатор-демократ Эми Клобушар и другие конгрессмены.

Комментируя инициативу сенаторов, агентство ссылается на отчаянные попытки администрации нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена контролировать цены на нефть и бензин, "которые выросли из-за неопределенности относительно глобального предложения нефти после вторжения России на Украину". При этом Reuters умолчал, что проблема удорожания топлива на заправках США проявилась в полной мере еще осенью прошлого года, и уже тогда Байден призывал страны ОПЕК+ увеличивать добычу более существенно, чтобы она удовлетворила потребности США в определенном уровне цен, проигнорировав собственные интересы.

"НОПЕК"

Новый законопроект, который уже получил обозначение NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), дает право генеральному прокурору США подавать в американский же суд на страны-поставщики нефти, включая те, которые входят в ОПЕК, опираясь на нормы антимонопольного законодательства, установленные в одностороннем порядке Вашингтоном. У России перекупили ненужную Западу нефть

Попытки принять NOPEC терпели неудачу в Конгрессе США в течение почти 22 лет, признает Reuters. Однако в этом году, как утверждает агентство со ссылкой на сторонников законопроекта, шансов гораздо больше "из-за действий России, которая в последнее время добывает около 10% мировой нефти".

В частности, агентство ссылается на исследовательскую группу ClearView Energy Partners, специалисты которой, ритуально пеняя на Россию за "вторжение" на Украину, полагают, что в нынешней ситуации на принятие законопроекта могут уйти считанные недели.

ЯЩИК ПАНДОРЫ

Таким образом, власти США готовятся принять законопроект, который фактически откроет "ящик Пандоры" на мировом рынке нефти. Используя новый законодательный инструмент, игнорирующий международное право и интересы других суверенных стран, в данном случае, прежде всего, ближневосточных нефтеносных монархий, американская властная элита намерена оказывать давление, которое вполне может вылиться в попытки разрушить альянс ОПЕК.

Инициатива, вне всяких сомнений, неслучайно возникла именно сейчас, когда в Вашингтоне не осталось сомнений относительно бесперспективности попыток добиться от ведущих поставщиков нефти с Ближнего Востока (прежде всего — от Саудовской Аравии) неукоснительного следования в фарватере внешней политики США. Однако также не приходится сомневаться, что едва ли настолько прямолинейное, грубое проявление линии Вашингтона на установление собственного диктата на мировом рынке энергоносителей способно вызвать обратный эффект и еще существеннее углубить противоречия между США и другими крупными экспортерами нефти.