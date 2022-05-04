МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Саммит G-20 показал, что многие страны либо не хотят вводить санкции против России, либо хотят отменить те, что успели ввести. В беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев привел пример Бразилии: эта страна остро нуждается в российских удобрениях. "Продай козу". В Германии нашли способ реанимировать "Северный поток-2"

Высокие цены волнуют население и в Европе, и в США. Там уже поговаривают об отмене санкций.

"США уже отменили санкции на импорт удобрений из России, разрешило поставку в Россию технологий, ПО и оборудования (процессоров, комплектующих), связанных с интернетом", — добавил собеседник агентства.

В Евросоюзе, напомнил он, стали говорить о возможности запуска российского газопровода "Северный поток —2", который был заморожен после начала спецоперации России. "Многие страны видят, как умело Россия перестраивает свой внутренний бизнес и меняет внешними торговые связи. Многие уже отмечают что горизонт отмены санкций неизбежен, от нескольких месяцев до нескольких лет", — рассуждает Тимофеев. "Морем и по трубам". Россия научилась зарабатывать на санкциях

Совокупно большая часть европейцев ощутила сначала рост цен почти на все продукты, потом на товары, позднее — на услуги. Они ощутили потерю накоплений и возможность тратить больше, чем привыкли годом ранее, на 30-40%.

Отсутствие свободных денег тяжело переживают привыкшие экономить и откладывать немцы и британцы. Всего на сегодня санкций от разных стран в сторону России почти 7 тысяч, 5 963 из них введены против конкретных физлиц. Больше 1000 ограничений ввели только две страны — Швейцария — 1 103, и Великобритания — 1 098.

"Самое интересное что большая часть стран в мире вообще избегают открыто заявлять о своём отношении к санкциям", — сказал собеседник агентства.