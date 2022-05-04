МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Евро стремительно слабеет и уже находится близко к минимумам 2015 года. В конце апреля курс евро опустился до 74 рублей — впервые с марта 2020 года. Эксперты называют основными причинами такого резкого падения евро геополитические риски, связанные с конфликтом на Украине, а также энергетические войны между Россией и ЕС.

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Разумеется, сыграли свою роль и растущие опасения по поводу энергетической безопасности и замедления экономического роста в Китае и Европе. Все это негативно влияет на экономику Евросоюза и приводит к оттоку инвесторов в "защитный" доллар. Как будет развиваться ситуация дальше и пробьет ли евро "дно", разбирались опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

А ЧТО В ЕВРОПЕ?

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, в Европе сейчас наблюдается резкое падение экономических настроений. Опрос немецкой ZEW, отражающий соотношение инвесторов с оптимистичными и пессимистичными ожиданиями в отношении экономической активности зафиксировал преобладание крайнего пессимизма.

"Потребительские ожидания в отношении будущих доходов ухудшились, склонность к сбережениям увеличилась. Такие настроения будут мешать восстановлению экономики. Сокращение потребительских расходов будет сказываться на корпоративных и государственных доходах", — рассказал эксперт.

Поскольку единая европейская валюта упала к 1,05 за доллар, появились серьезные предпосылки её дальнейшего ослабления. Уровни вблизи 1,06 евро за один доллар неоднократно служили поддержкой с 2015 года. Но теперь они пробиты. Как отмечает Миронюк, если обратиться к более ранней истории, уровень определял отскок котировок в 1997 и 1998 годах. А в 1999 послужил уровнем консолидации перед дальнейшим двадцатипроцентным падением евро.

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"Технически пробой этого уровня означает возможность движения к паритету с долларом США. Однако поскольку в апреле мы уже увидели рекордное ослабление евро с уровня 1,10 до 1,05 за один доллар, весьма вероятен отскок. Технические индикаторы, указывающие на перепроданность в моменте европейской валюты редко ошибаются. В любом случае движение к паритету не будет быстрым, однако мы можем увидеть его уже в текущем году", — считает эксперт.

"ДНО" ЕВРО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НИЖЕ

Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в свою очередь, напоминает, что ЕЦБ совсем не спешит нормализовать ДКП, даже несмотря на рекордную инфляцию. Евро может подойти близко к тому, чтобы стать равным доллару, однако у уровней в 1,03 и 1,05 проходят сильные линии поддержки.

"Если ситуация на Украине продолжит усугубляться, а энергетический вопрос не будет решен, то, возможно, европейская валюта пробьёт вниз и вышеуказанные уровни. Впрочем, некоторые аналитики уже ожидают первого повышения ставки от ЕЦБ в этом году, на фоне ускоряющейся инфляции, что окажет поддержку единой европейской валюте", — считает Маслов.

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С ним согласился и Миронюк, который отметил, что комментарии ФРС и ЕЦБ дают основание полагать, что ставка по федеральным фондам США будет расти гораздо быстрее, чем ключевая ставка в Европе. Он выразил уверенность, что на каждом из ближайших заседаний ФРС она будет повышаться на 0,5%.

"Это создает условия для большей привлекательности доллара, как актива для инвестирования международных инвесторов, поскольку доходность вложений в долларовые активы вырастет гораздо быстрее при сопоставимом с Еврозоной уровне инфляции", — отметил Миронюк.

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ

В России у евро особая судьба. Сейчас оборот валюты сильно ограничен из-за санкций, при этом есть стабильное предложение от экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки. И отсутствует стабильный спрос от импортеров, поскольку часть контрактов на поставки из США и ЕС разорваны. Таким образом, получается, что предложение превышает спрос, объяснил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

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"Низкий курс доллара сейчас только выгоден Минфину, поскольку по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. Получается, чем ниже будет этот курс, тем лучше", — отметил эксперт.

Почему же так падает именно курс евро? По мнению Тузова, этому есть еще одно объяснение. Потребители газа из ЕС должны платить за "голубое топливо" в рублях, и по этой причине они открывают счета в Газпромбанке, переводят туда евро, а Газпромбанк производит конвертацию евро в рубли. Это искусственно создает переизбыток евро в экономике России и курс снижается. Данную нестабильность могли бы исправить международные арбитражеры. Но они так же имеют большие проблемы с валютными транзакциями с Россией.

"Фактически, для российской экономики сейчас было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам, чтобы обмен валют проходил по фиксированному ЦБ России курсу", — резюмировал Тузов.