МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ, Татьяна Шмелева. Евро стремительно слабеет и уже находится близко к минимумам 2015 года. В конце апреля курс евро опустился до 74 рублей — впервые с марта 2020 года. Эксперты называют основными причинами такого резкого падения евро геополитические риски, связанные с конфликтом на Украине, а также энергетические войны между Россией и ЕС. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах евро

Разумеется, сыграли свою роль и растущие опасения по поводу энергетической безопасности и замедления экономического роста в Китае и Европе. Все это негативно влияет на экономику Евросоюза и приводит к оттоку инвесторов в "защитный" доллар. Как будет развиваться ситуация дальше и пробьет ли евро "дно", разбирались опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

А ЧТО В ЕВРОПЕ?

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк, в Европе сейчас наблюдается резкое падение экономических настроений. Опрос немецкой ZEW, отражающий соотношение инвесторов с оптимистичными и пессимистичными ожиданиями в отношении экономической активности зафиксировал преобладание крайнего пессимизма.

"Потребительские ожидания в отношении будущих доходов ухудшились, склонность к сбережениям увеличилась. Такие настроения будут мешать восстановлению экономики. Сокращение потребительских расходов будет сказываться на корпоративных и государственных доходах", — рассказал эксперт.

Поскольку единая европейская валюта упала к 1,05 за доллар, появились серьезные предпосылки её дальнейшего ослабления. Уровни вблизи 1,06 евро за один доллар неоднократно служили поддержкой с 2015 года. Но теперь они пробиты. Как отмечает Миронюк, если обратиться к более ранней истории, уровень определял отскок котировок в 1997 и 1998 годах. А в 1999 послужил уровнем консолидации перед дальнейшим двадцатипроцентным падением евро. В Германии предупредили, что евро может "уйти со сцены"

"Технически пробой этого уровня означает возможность движения к паритету с долларом США. Однако поскольку в апреле мы уже увидели рекордное ослабление евро с уровня 1,10 до 1,05 за один доллар, весьма вероятен отскок. Технические индикаторы, указывающие на перепроданность в моменте европейской валюты редко ошибаются. В любом случае движение к паритету не будет быстрым, однако мы можем увидеть его уже в текущем году", — считает эксперт.

"ДНО" ЕВРО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НИЖЕ

Аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов в свою очередь, напоминает, что ЕЦБ совсем не спешит нормализовать ДКП, даже несмотря на рекордную инфляцию. Евро может подойти близко к тому, чтобы стать равным доллару, однако у уровней в 1,03 и 1,05 проходят сильные линии поддержки.

"Если ситуация на Украине продолжит усугубляться, а энергетический вопрос не будет решен, то, возможно, европейская валюта пробьёт вниз и вышеуказанные уровни. Впрочем, некоторые аналитики уже ожидают первого повышения ставки от ЕЦБ в этом году, на фоне ускоряющейся инфляции, что окажет поддержку единой европейской валюте", — считает Маслов. Блеск и нищета: станет ли доллар "новым британским фунтом"

С ним согласился и Миронюк, который отметил, что комментарии ФРС и ЕЦБ дают основание полагать, что ставка по федеральным фондам США будет расти гораздо быстрее, чем ключевая ставка в Европе. Он выразил уверенность, что на каждом из ближайших заседаний ФРС она будет повышаться на 0,5%.

"Это создает условия для большей привлекательности доллара, как актива для инвестирования международных инвесторов, поскольку доходность вложений в долларовые активы вырастет гораздо быстрее при сопоставимом с Еврозоной уровне инфляции", — отметил Миронюк.

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ

В России у евро особая судьба. Сейчас оборот валюты сильно ограничен из-за санкций, при этом есть стабильное предложение от экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки. И отсутствует стабильный спрос от импортеров, поскольку часть контрактов на поставки из США и ЕС разорваны. Таким образом, получается, что предложение превышает спрос, объяснил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. "Полные самолеты денег". Как страны прячут свои доллары от США

"Низкий курс доллара сейчас только выгоден Минфину, поскольку по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. Получается, чем ниже будет этот курс, тем лучше", — отметил эксперт.

Почему же так падает именно курс евро? По мнению Тузова, этому есть еще одно объяснение. Потребители газа из ЕС должны платить за "голубое топливо" в рублях, и по этой причине они открывают счета в Газпромбанке, переводят туда евро, а Газпромбанк производит конвертацию евро в рубли. Это искусственно создает переизбыток евро в экономике России и курс снижается. Данную нестабильность могли бы исправить международные арбитражеры. Но они так же имеют большие проблемы с валютными транзакциями с Россией.

"Фактически, для российской экономики сейчас было бы выгоднее отказаться от плавающего курса рубля к валютам, чтобы обмен валют проходил по фиксированному ЦБ России курсу", — резюмировал Тузов.