МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. На Западе ширится круг экспертов и наблюдателей, склонных видеть в происходящих сейчас мировых событиях признаки наступающего заката эпохи американского доллара. При этом очевидно, что с момента начала боевых действий на Украине заметно ослабла не только американская валюта, и этот процесс начался задолго до специальной военной операции ВС РФ. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

НЕ ПУСТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

События на Украине, которые разворачиваются с конца февраля текущего года, пошатнули гегемонию доллара США, утверждает французская газета Le Figaro. Издание отмечает, что популярность американской валюты несопоставимо выше реального веса экономики США и приходит к выводу, что американская валюта рано или поздно в любом случае потеряет свою исключительную роль, а специальная военная операция России на Украине лишь ускоряет этот процесс.

Le Figaro упрекает Вашингтон в том, что он ни много ни мало сделал из доллара оружие массового поражения, заморозив половину золотовалютных резервов России. При этом издание ссылается на спикера российской Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что в данном случае речь про обоюдоострое оружие: теперь ни у кого, кто держит свои резервы в американской валюте, нет гарантий, что однажды их деньги также не будут украдены. Газета отмечает, что это "отнюдь не пустое заявление".

НАДВИГАЮЩИЙСЯ КРАХ

Тема неотвратимого и полного краха доллара США, играющего роль основной мировой резервной валюты, уже многие годы является крайне популярной не только в российской медиасреде. Однако события последних месяцев действительно сделали актуальным вопрос, насколько устойчивой окажется гегемония "бакса" в нынешних непростых условиях беспрецедентно жестких экономических, политических и законодательных шагов Вашингтона. Нацеленных, надо заметить, не только на российскую экономику.

О том, что боевые действия на Украине и связанные с ними события ускоряют процесс потери долларом его доминирующих позиций в конце марта предупреждали Bloomberg и Financial Times. Основным аргументом влиятельных англоязычных деловых изданий было, опять же, опасение относительно последствий заморозки российских резервов.

При этом следует заметить, что в еще более сложной ситуации в последние месяцы оказалась европейская валюта. Надо признать: евро начал терять свои позиции по отношению к доллару США задолго до начала спецоперации на Украине. И если в первых числах февраля ему удалось в некоторой степени отыграть утраченные позиции, то с началом боевых действий между ВС РФ и ВСУ курс европейской валюты, преодолев длившийся несколько недель период повышенной волатильности, стал неуклонно снижаться. По состоянию на 5 мая 1 евро стоил 1,05 доллара. И хотя это нельзя назвать историческим антирекордом, перспективы единой валюты ЕС сложно назвать радужными. Причем не приходится также рассчитывать, что европейские экспортеры смогут извлечь ощутимую выгоду из текущего ослабления евро.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Доллар США достиг максимального за пять лет курса, отметило в конце апреля агентство Reuters. Удорожанию способствовало ожидание учетной ставки ФРС. Однако европейская валюта, потерявшая при этом свои позиции по отношению к американской, ослабла, в том числе и по другой причине, а именно — на опасениях прекращения экспорта из России природного газа в Польшу и Болгарию. Равный доллару: кто и зачем упорно топит евро

Такое развитие событий было предсказуемым. Следовать новой схеме внесения платежей за российский энергоноситель, которую в конце марта предложил президент России Владимир Путин после заморозки в банках ЕС российских резервов, номинированных в евро, готовы далеко не все страны европейского сообщества. И логика политического противостояния с Москвой в случае с Варшавой и Софией взяла верх над экономической целесообразностью.

Не секрет, что "коллективный Запад" во главе с США на протяжении нескольких месяцев в лице влиятельных представителей Вашингтона и Брюсселя чрезвычайно активно работал над вопросом вытеснения российского газа с рынка Европы. Однако эта проблема по сей день не решена, и перспектив ее решения пока не видно, несмотря на декларируемую готовность ЕС уже в этом году отказаться, к примеру, от нефти и угля из России.

Но вопрос о прекращении импорта в страны сообщества российского газа сейчас даже не обсуждается, признал, в том числе, глава европейского МИД Жозеп Боррель. Он отметил, что есть целые сектора европейской нефтехимической промышленности, которые не способны работать без этого энергоносителя. А в условиях отсутствия ясных перспектив замены "голубого топлива" из России альтернативными объемами это означает одно: одни страны ЕС будут приобретать российский газ по новым правилам официально, другие — как это решила делать Польша — неформально, практикуя реверс (физический или виртуальный).

Однако отказ от части крайне важных для европейской экономики российских энергоресурсов и дополнительное осложнение ситуации с закупками газа в условиях крайне высоких цен на углеводороды не может способствовать укреплению экономики Европы. И это становится одним из факторов, способствующих дальнейшему ослаблению европейской валюты.