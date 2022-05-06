МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций, который намерен ввести Европейский союз (ЕС) против России. По ее словам, шестой пакет содержит самые жесткие санкции, которые предполагают полный отказ от импорта российской нефти и нефтепродуктов в течение шести месяцев. Ряд восточно-европейских стран не согласны с предложением ЕК и требуют отсрочки. Таким образом, в рядах ЕС наметился раскол. Не только доллар. Какая опасность подстерегает Европу

ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ

"Путин должен заплатить цену, высокую цену, за свою жестокую агрессию. Сейчас мы предлагаем запретить весь импорт российской нефти в Европу", — заявила фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте.

Фон дер Ляйен — не самостоятельная политическая фигура, она является американской креатурой. В Европе не скрывают, что фон дер Ляйен была избрана на пост главы ЕК по прямому указанию из Вашингтона. Ранее ряд западных экспертов ожидали, что вслед за администрацией Джо Байдена глава ЕК предложит членам ЕС ввести полный запрет на импорт нефти и нефтепродуктов из России.

Необходимость ужесточения санкций против России руководство ЕК во главе с фон дер Ляйен обосновывает событиями в украинском городе Буча, где киевский режим устроил провокацию, обвинив российских военных в преднамеренном убийстве мирных жителей.

"Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, поставляемой по морю и по трубопроводам, сырой и переработанной", — сказала глава высшего органа исполнительной власти ЕС.

США импортировали относительно небольшие объемы нефти и нефтепродуктов из России, около 500 тыс. барр./сут., поэтому администрация Джо Байдена решилась на такой шаг. Несмотря на это, после объявления Белым домом эмбарго Управление энергетической информации США (EIA US) сообщило о сокращении запасов дизельного топлива на восточном побережье США до рекордно низкого уровня.

По сравнению с США зависимость Европы от поставок российских энергоносителей очень велика. По данным западных агентств, в 2021 году поставки нефти через черноморские, балтийские и арктические порты и терминалы составили 1,57 млн барр./сут., по трубопроводам — 720 тыс. барр./сут. Доля России на европейском рынке нефти превысила 25%. Кроме нефти, в Европу поставляются значительные объемы российских нефтепродуктов — прежде всего, дизельного топлива.

Однако глава ЕК считает, что в течение шести месяцев все члены ЕС обязаны отказаться от российской нефти и найти альтернативные источники поставок.

Однако представители ряда восточно-европейских стран не согласны с предложением фон дер Ляйен. Они уверены, что полный отказ от поставок российской нефти до конца этого года не позволяет адаптироваться к новым условиям на рынке энергоносителей и будет иметь крайне негативные экономические последствия.

РАСКОЛ В РЯДАХ ЕС

Жестко по отношению к предложению главы ЕК высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Долой ОПЕК. Вашингтон выходит на тропу войны с нефтяным альянсом

"Если Еврокомиссия будет настаивать на принятии своего предложения, ей придется нести полную ответственность за исторический провал в процессе европейской интеграции", — сказал Орбан газете Financial Times.

Премьер-министр Венгрии открыто заявил, что в случае введения эмбарго на поставки нефти из России под угрозу ставится единство ЕС. По его словам, предлагаемый ЕК шестой пакет санкций против России приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. При этом, какие-либо смягчающие меры со стороны ЕС для стран, зависящих от поставок российской нефти и других энергоносителей, не предусмотрены.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что Будапешт не согласен с введением полного импорта нефти из России и предложил вывезти из-под санкций шестого пакета трубопровод "Дружба". По этому трубопроводу осуществляются поставки из России, благодаря которым Венгрия обеспечивает почти все свои потребности в нефти.

Правительство Словакии предлагает ввести полный запрет на импорт российской нефти только через три года. Словакия также получает необходимые объемы нефти из России по трубопроводу "Дружба".

Кроме Словакии и Венгрии против полного запрета на импорт российской нефти в этом году выступают Чехия и Болгария.

В предложенном ЕК шестом пакете санкций также содержится запрет европейским судовым компаниям осуществлять перевозку российской нефти в третьи страны и оказывать услуги по страхованию таких перевозок. Это наносит большой ущерб интересам Греции, Кипра и Мальты. В этих странах зарегистрировано большое количество нефтеналивных судов, которые фрахтуются российскими компаниями и международными трейдерами для доставки нефти и нефтепродуктов из России потребителям в Европе и других регионах мира.

Более того, в Греции, Кипре и Мальте уверены, что запрет на перевозку российской нефти в третьи страны помогает конкурентам ЕС.

В БРЮССЕЛЕ ИСПУГАЛИСЬ ОТВЕТНЫХ МЕР МОСКВЫ

Предложение ЕК ввести полный запрет на импорт российской нефти до конца года является крайне рискованным, считает Симон Таглиапиетра из Bruegel, центра по изучению энергетического рынка Европы. Вашингтон в шоке: Китай и Индия сорвали идеальный план

"Из-за повышения цен в ближайшей перспективе это может увеличить доходы России и навредить ЕС и глобальной экономике. Кроме того, необходимо учитывать риски в связи с ответными санкциями (со стороны России — прим. ред.) в газовой сфере", — сказал Таглиапиетра.

Зависимость стран ЕС от импорта российского газа еще больше, чем от нефти. В Брюсселе опасаются, что в ответ на полный запрет поставок нефти Москва может сократить или полностью прекратить поставки газа в "недружественные страны".

Постоянные представители стран-членов ЕС должны до 9 мая согласовать шестой пакет санкций, предложенный ЕК. Если этого не произойдет, то вопрос может быть передан на рассмотрение в Совет ЕС по иностранным делам. Об этом сообщил Жозеп Боррель во время проведения конференции во Флоренции.

"Постпреды работают и продолжат работать, чтобы достичь соглашения на техническом уровне, если этого не произойдет, на следующей неделе после Дня Европы (9 мая) я буду должен созвать встречу глав МИД…", — сказал Боррель.