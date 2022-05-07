МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. США, по-видимому, начали еще одну массированную кампанию по диффамации России. На этот раз обвинения касаются угрозы голода во многих странах мира, якобы обусловленной действиями российских вооруженных сил на Украине. В Германии готовы помочь странам, которые столкнутся с голодом

ГОСДЕП ЗАДУМАЛСЯ О ГОЛОДАЮЩИХ

Госдепартамент США в очередной раз выступил с громкими обвинениями в адрес России. Теперь Вашингтон, критикуя специальную военную операцию на Украине, назвал ее главной причиной обострения глобального продовольственного кризиса.

Это заявление вряд ли следует считать сюрпризом. Ясно, что в нынешней ситуации тотальной информационной войны, которую ведут США и их союзники (де-факто представшие стороной конфликта на Украине, хотя и не желающие признавать это) сложно ожидать трактовок, которые не укладываются в простую формулу: "Россия — это абсолютное зло".

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Посвященный угрозе голода на планете выпад госдепа выглядит как часть отдельной массированной кампании, которая стартовала несколько ранее на страницах влиятельных американских изданий. И ее целью, по-видимому, является не только Россия.

Так, журналист Foreign Policy в статье от 25 апреля с говорящим названием "Кто виноват в глобальном продовольственном кризисе?" буквально с первой строки обрушивается с критикой на генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО). Причина крайнего недовольства американского автора проста, и он ее не скрывает: глава ФАО Цюй Дунъюй (представитель Китая, занявший этот пост в 2019 году) не признает, что именно и только Россия виновна в усилении мирового продовольственного кризиса, поскольку "бомбит украинские фермы и зернохранилища". Названы страны, которым грозит настоящий голод

О том, что перед ВС РФ, не говоря о подразделениях ДНР и ЛНР, стоит четкая и абсолютно логичная задача наносить минимальный урон гражданской инфраструктуре, в статье влиятельного американского издания, естественно, не говорится ничего. Тем более странно было бы ждать от автора Foreign Policy уточнений относительно манеры ведения боевых действий частями ВСУ, массово использующими в ходе боевых действий гражданские объекты (включая социально значимые) и прикрывающимися местными "сепаратистски настроенными" жителями как живым щитом.

Не секрет, что Китай (и далеко не он один), несмотря на все усилия США отказался присоединиться к критике в адрес России за ее действия на Украине и тем более — к режиму антироссийских санкций. Официальный Пекин четко дал понять, что считает именно Вашингтон виновным в том кровавом сценарии, по которому развиваются события в одной из самых крупных бывших республик СССР, имея в виду, что Украина стала жертвой не "российского вторжения", а фактической утраты суверенитета в пользу Белого дома. В ответ США устами своих высокопоставленных представителей в свойственной им манере, не терпящей сантиментов, неоднократно угрожали Китаю тяжелыми последствиями за выбранную позицию.

ПРОПАГАНДА И УГРОЗЫ

Накануне, 5 мая, издание Washington Post выпустило еще одну статью на тему угрозы глобального голода с красноречивым заголовком "Украина заявляет, что Россия ворует зерно, из-за чего может усугубиться продовольственный кризис". Многословный эмоциональный материал, наполненный ссылками на официальных представителей Киева и ритуальными угрозами в адрес России изобличить ее в "военных преступлениях" на Украине выглядит как очередная порция агрессивной пропаганды. Но он содержит довольно примечательный момент. "Мировые цены на продовольствие уже стремительно растут, — отмечает автор. — Такие страны, как Египет, Ливан и Пакистан, которые в значительной степени зависят от поставок украинской пшеницы, вероятно, пострадают больше всего от блокирования экспорта".

Очевидно, что международная повестка, начиная с 24 февраля, сложилась таким образом, что мир оказался в значительной степени разделен по вопросу об отношении к действиям России на Украине. При этом, без преувеличения, подавляющее число стран арабского мира (включая Египет и Ливан), а также Пакистан явно отказались присоединиться к блоку жестких оппонентов Москвы, активно сколачиваемому сейчас "коллективным Западом" во главе с США. И усугубление продовольственной проблемы, грозящей перерасти в массовый голод, может в этой ситуации восприниматься Вашингтоном как перспективный инструмент давления на отдельные страны "Большого Ближнего Востока".

ПЕРЕДЕРГИВАЮТ

Посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на критику со стороны Вашингтона по продовольственной проблематике, заявил в официальном telegram-канале дипломатического представительства: "Американцы в очередной раз передергивают. Отказываются признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников".

При этом посол официально заверил: "Несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства, Российская Федерация продолжит выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей. Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны".