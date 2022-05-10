МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Россию часто называют мировой кладовой. Возможно, что это менее почетно, чем статус мировой фабрики или лаборатории, но в экономическом смысле большой разницы между типами экспортных товаров нет. Без необходимых ресурсов не будет работать никакая фабрика или лаборатория, и даже более того: без продуктов питания эти лаборатории просто останутся без работников. Поэтому значимость России в мировой торговле позволяет говорить о невозможности полной блокады. Такое мнение высказал в своем комментарии для агентства "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

Он предложил рассмотреть ситуацию на ряде примеров. Самый очевидный — это мировой рынок нефти. В 2022 году мировой спрос оценивается на уровне 100 миллионов баррелей в сутки. На текущий момент Россия добывает около 10,03 миллионов баррелей в сутки, напомнил эксперт. То есть это около 10% мировой добычи. Доля РФ в экспортной торговле нефтью превышает 11%, уступая лишь Саудовской Аравии, у которой доля составляет около 17%. Следующая позиция за Россией принадлежит США с долей экспорта чуть выше 8%, на 4-ом месте Канада с долей около 7,3% и на 5-ом месте Ирак с долей около 7,0%.

"Иными словами, если полностью исключить российские поставки нефти из мирового оборота, то потребление должно сократиться почти на 7,5-7,8 миллионов баррелей в сутки. Произойти это может двумя способами. Первый — это резкое падение экономической деятельности в мире до уровня, сравнимого с периодом первой волны COVID-19. Второй вариант — рост цены нефти до значений $150-$200 за баррель, что приведет к естественному падению потребления", объяснил Кочетков.

Если же рассуждать в рамках географического распределения экспортных потоков, то значение российской нефти становится ещё выше. Эксперт напомнил, что доля российских поставок в нефтяном импорте Европы составляет около 27%. Чтобы заменить этот объём потребуется перенаправить поставки из других регионов. Однако возможности перенаправления российского экспорта не покрывают все 100% поставок. То есть отказ от нефти из РФ приведет к искусственному сокращению ее доступности на мировом рынке от 2,0 до 3,0 млн баррелей в сутки, подчеркнул эксперт.

Что же касается ситуации с поставками газа, то она еще более красноречивая. Согласно данным Международного энергетического агентства, мировая торговля СПГ в 2021 году составила около 491 миллиардов кубометров, или 356 миллионов тонн. Поставки "Газпрома" в Европу составляют 130-150 млрд кубометров в год. Для замены потребуется перенаправить более четверти всех поставок СПГ, но возможности перенаправить европейские поставки "Газпрома" нет. То есть, это будет означать дефицит глобального рынка СПГ на уровне 130-150 миллиардов кубометров", объяснил эксперт. Можно только догадываться о том, какие цены могут потребоваться для балансировки спроса и предложения, добавил Кочетков. Здесь можно с уверенностью сказать, что подобные цены неминуемо приведут к глобальной рецессии. "Морем и по трубам". Россия научилась зарабатывать на санкциях

Эксперт напомнил, что российский экспорт не ограничивается нефтью и газом, но включает в себя такие позиции, как машиностроительная и электронная продукция. Но если их и можно компенсировать, то российский экспорт удобрений — нет. На нашу страну приходится 19% мирового экспорта поташа (калийных удобрений), 15% азотных удобрений и 14% фосфорных. Однако это не отражает всей реальной картины. Россия занимает 66% мировой доли поставок нитрата аммония, который требуется для производства азотных удобрений. РФ поставляет до 50% аммиака для производителя фосфорных удобрений марокканской OCP, чья доля в мире составляет 34%.

Перебои с поставками удобрений уже привели к росту цен в 2-3 раза, что заставляет сельскохозяйственных производителей сокращать использование удобрений на 20-25%, а это неминуемо скажется на урожайности. В частности, Международный институт изучения риса прогнозирует, что производство данного злака в текущем сезоне сократиться на 36 млн тонн, или на 10% от мирового объема. Можно даже не напоминать о том, что РФ занимает первое место по объемам поставок пшеницы в мире — невозможность и опасность каких-либо торговых ограничений очевидна.

"Таким образом, многолетние стратегические игры против РФ с реальными попытками ограничений ее экспорта могут слишком дорого обойтись мировой экономике, а то и привести к чрезвычайной ситуации на уровне человечества. При этом Россия является одной из самых независимых от внешнего снабжения критически важными ресурсами стран", — подытожил эксперт.