МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Официальный Киев принял решение, которое может спровоцировать резкое сокращение транзита природного газа из России в страны ЕС через территорию Украины. Чем может обернуться этот сугубо политический демарш, не имеющий под собой ни технической, ни юридической составляющей, попытался понять "Прайм". "Газпром" предупредил о серьезных рисках для газоснабжения Европы

ДЕМАРШ

Компания "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), отвечающая за надлежащее исполнение соответствующих поставок, анонсировала прекращение транзита в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", расположенную на территории, контроль над которой утратили украинские силовики.

В заявлении на сайте оператора говорится: "ОГТС информирует, что с 7.00 11 мая 2022 года прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения "Сохрановка" осуществляться не будет, оператор сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшую транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков", находящиеся под контролем РФ".

В заявлении также отмечается, что через "Новопсков" прокачивается почти треть природного газа, поставляемого транзитом из России в Европу (до 32,6 млн кубометров в сутки).

При этом ОГТСУ настаивает: "для выполнения своих транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и в соответствии с условиями соглашения возможен временный перенос недоступной мощности с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", расположенную на территории, контролируемой Украиной".

ОТВЕТ

"Газпром" заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты все это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", — парирует официальный представитель компании Сергей Куприянов в telegram-канале "Газпрома".

Топ-менеджер российского холдинга особо отмечает: "Перенос объемов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно". "Нафтогаз" напомнил об обязательствах "Газпрома" по транзиту

Однако, как признает Куприянов, "поступило уведомление от НАК "Нафтогаз Украины" о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС "Сохрановка" соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины".

ПЕРСПЕКТИВЫ

По словам Куприянова, Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, что существенно снижает надежность газоснабжения региона. Российские эксперты соглашаются, что ЕС уже 11 мая может недосчитаться трети российского газа, который прокачивается через украинскую территорию (в контракте указано около 109,5 млн кубометров транзитного энергоносителя в сутки), если официальный Киев сдержит слово и не выдаст предусмотренные заявками на транзит объемы в точках выхода. А в случае полного прекращения поставок через Украину (в условиях отсутствия компенсирующих поставок по другим маршрутам) совокупный объем, поступающий в Европу из России, может сократиться примерно на треть.

При таком развитии событий возникнет физический дефицит газа в Европе, и энергоноситель существенно подорожает. В свою очередь, закачка в подземные хранилища газа (ПХГ) в странах ЕС окажется под серьезным вопросом, учитывая явное отсутствие перспектив заместить российские объемы на европейском рынке в обозримом будущем.

Однако специалисты напоминают, что в настоящее время продолжают успешно функционировать и другие маршруты экспорта природного газа из России в ЕС: "Ямал — Европа", "Северный поток", "Турецкий поток" (вторая "нитка" — "Балканский поток" — по которой объемы поступают на Балканы и в Венгрию"). Крах либеральной идеи: газовый вентиль начала крутить Европа

Тем временем Петер Сийярто, глава МИД Венгрии — страны, наиболее твердо и последовательно выступающей против полного эмбарго на закупки российских энергоносителей — заявил: "В Будапешт приезжала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан по телефону разговаривал с президентом председательствующей в Евросоюзе Франции Эммануэлем Макроном. Эти беседы дали нам понять, что у Брюсселя нет предложений, и у Еврокомиссии нет предложений решения, как можно было бы справиться с ударом, подобным атомной бомбе, по экономике Венгрии в случае возможного эмбарго на нефть, поступающую из России".

Зависимость от поставок российского природного газа у Венгрии не меньше, что официальный Будапешт неоднократно подчеркивал. И если позиция Брюсселя не дает Венгрии ясности относительно поставок нефти из России, то односторонние действия Киева по вопросам украинского транзита российского газа не вызовут понимания далеко не только в Будапеште. А в условиях угрозы сокращения поставок "голубого топлива" на треть, которое рискует затронуть весь ЕС, линия венгерского руководства может получить существенную дополнительную поддержку во многих других европейских столицах.

Не исключено, что колебания европейских властей относительно судьбы трубопровода "Северный поток-2" также объясняются этим обстоятельством. С одной стороны, официальные представители минэкономики ФРГ заявляют, что проект "фактически мертв". С другой, по последним данным, суд швейцарского кантона Цуг приостановил банкротство компании Nord Stream 2 AG — оператора данного газопровода. Процедура затягивается на четыре месяца, до 10 сентября 2022 года. Компании предоставлен временный мораторий на выплаты кредиторам. Не исключено, что заморозка продлится меньше, чем рассчитывают противники проекта, и украинский демарш с транзитом этому поспособствует.