МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Российская экономика является экспортоориентированной. Это значит, что основной доход бюджета идет за счет налогов от экспорта ресурсов за границу. Высокий курс иностранных валют к рублю помогает планировать профицитный бюджет РФ и не испытывать проблем с его наполняемостью. Поэтому самым логичным было бы удержание курса доллара к рублю, на уровне начала года — ведь это делает возможным легко предсказать доходы налогоплательщиков-экспортеров и легко планировать бюджет. С этой точки зрения, крепкий рубль не выгоден России. Об этом рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. 

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С другой стороны, эксперт напомнил, что Россия осуществляет выплаты по международным долгам в рублях, а это значит, что чем меньше курс иностранных валют к рублю, тем меньше нужно платить.

"В условиях, когда Россия фактически отрезана от международной валютной ликвидности, курс валют может быть любым и зависит только от усилий Минфина и ЦБ РФ. Крепкий рубль выгоден российским гражданам, поскольку делает импортные товары и заграничный туризм дешевле. На каком уровне в итоге стабилизируется курс иностранных валют к рублю, пока сказать сложно", — объяснил Тузов.

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что он будет в среднем по 2022 году на уровне 70-72 рубля. Но если отбросить инертность мышления, в 2020-м году перед пандемией курс был 60 рублей и экспортеры, как и бюджет России, не жаловались на отсутствие доходов.
"Так что и такой уровень можно считать нормой", резюмировал эксперт.