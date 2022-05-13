МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. На данный момент курс российской валюты близок к 65 рублям за доллар, что уже создает проблемы для российской экономики, так как ориентация на экспорт предполагает достаточно слабый рубль для соблюдения торгового баланса. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Война и мир. В США придумали, что делать с Украиной

Он объяснил, что, несмотря на снижение ставки ЦБ РФ до 14%, рубль продолжает укрепление, так как сальдо торгового баланса оказалось искажено из-за резкого сокращения импорта.

"Таким образом, хоть и заметно упавший, экспорт превосходит импорт, что, в свою очередь, оказывает серьезную поддержку рублю. Также стоит понимать, что рубль по факту перестал быть "свободно конвертируемой валютой", так как иностранные инвесторы не допущены до торгов, а ЦБ РФ жестко регулирует отток валюты из страны", сказал Маслов.

Перспективу "рубля по 60" аналитик все же счел маловероятной.

"В таком случае бюджет России "разорвётся" и уйдет в дефицит. Оптимальный курс все еще скорее около 80 рублей за доллар, и, как показали последние действия Банка России, регулятор пытается ослабить рубль, понижая процентную ставку и немного ослабляя ограничения", объяснил Маслов "Прайм".

Стоит ожидать и более серьезного смягчения мер со стороны ЦБ РФ, чтобы предотвратить укрепление рубля, добавил аналитик.