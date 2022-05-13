МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Энергетический баланс Европы не сойдется без поставок природного газа из России. А объемы его поставок в ЕС снова существенно сокращаются, в этот раз — из-за действий властей Украины. Война и мир. В США придумали, что делать с Украиной

ГАЗОВАЯ БЛОКАДА

"Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран, — заявил РИА Новости депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. — Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет".

Напомним: украинская сторона с утра 11 мая прекратила прием природного газа из России для транзита в страны ЕС, осуществлявшегося через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка". Киев сослался на то обстоятельство, что она находится на территории, подконтрольной России (на территории Луганской народной республики). Для прокачки энергоносителя в Европу остался один вход — ГИС "Суджа", однако "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на эту точку технологически невозможен и противоречит условиям контракта, тогда как российская сторона полностью оплатила услуги транзита.

Эксперты норвежской аналитической компании Rystad Energy заявили, что приостановка прокачки части российских объемов привела к сокращению их транзита в Европу. А это затрудняет заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) в странах ЕС темпами, которые определяет стратегия повышения безопасности поставок энергоносителя в ЕС.

Отказ российской стороны идти на поводу у последовательных оппонентов по вопросам, касающимся поставок природного газа в Европу, стал еще одним шагом Москвы, подчеркнувшим твердое намерение отстаивать свои экономические интересы в противостоянии с "коллективным Западом".

АЛЬТЕРНАТИВА

В свою очередь, российский депутат Шеремет высказал предположение, что единственная возможность для ЕС избежать острого дефицита газа сейчас — это немедленно реанимировать трубопровод "Северный поток — 2", проложенный по дну Балтийского моря, но так и не сертифицированный властями Германии "из-за политического давления США, лоббирующего поставки в Европу сжиженного газа".

Впрочем, представитель министерства экономики Германии Аннике Айхорн уже заявила, что проект является "мертвым" после начала российской спецоперации на Украине. При этом она признала, что поставки энергоносителя из России продолжаются стабильно, добавив, что в настоящее время немецкие хранилища заполнены на 38,6%.

РУБЛЬ БЕРЕТ ВЕРХ

Тем временем еще десять европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы закупать российский природный газ по новой схеме, предложенной Москвой, констатирует Bloomberg. Таким образом, общее число клиентов, выразивших готовность оплачивать "голубое топливо" рублями, удвоилось. Помимо них, еще 14 клиентов "Газпрома" — неназванные компании — запросили документы, необходимые для использования этой схемы.

В свою очередь, источник, близкий к "Газпрому", разъяснил агентству, что текущие условия оплаты газа означают фактическое завершение сделки после оплаты Газпромбанку в иностранной валюте. Последующая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Центробанка России, на который распространяются санкции Евросоюза.

ЗАПРЕТ НА СДЕЛКИ

Внесение платы за российский энергоноситель по новой схеме — это не единственная мера, предпринятая Россией в отношении недружественных стран с целью обезопасить экономику страны и компенсировать нанесенный ей ущерб.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что в соответствии с указом президента от 3 мая и постановлением правительства от 11 мая "введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний", включая "EuRoPol GAZ, владельца польского участка газопровода "Ямал — Европа". По словам топ-менеджера, "установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу". "Немыслимое". К чему приведет демарш Киева в отношении транзита газа

Куприянов напомнил, что Польша неоднократно нарушала права "Газпрома" как акционера EuRoPol и внесла российский холдинг в санкционный список, заблокировав для "Газпрома" возможность осуществлять права по ценным бумагам EuRoPol и получать дивиденды.

ЧИСТЫЙ ГРАБЕЖ

"Газпром" активно инвестировал в подземное хранение газа в Европе, напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов в эфире радиостанции "Вести ФМ". "Но ЕС просто отнял собственность "Газпрома", — отмечает эксперт. — Германия вчера заявила о принудительной закачке газа в ее хранилища. Но кто будет закачивать? Польша арестовывает собственность "Газпрома", а потом заявляет, что российская компания нарушает контрактные обязательства".

Описывая ситуацию в целом, специалист не скрывает эмоций. "Чистый грабеж! — восклицает он. — И эти люди все время говорят, что "Газпром" что-то там нарушает".

При этом контракты с крупными европейскими структурами, с которыми у российского холдинга действуют многолетние соглашения (включая пять крупных контрактов с немецкими компаниями), продолжают действовать, отметил эксперт.

ЧТО БУДЕТ ЗИМОЙ

"Вне зависимости от исхода спора вокруг схемы "газ за рубли", европейские страны будут диверсифицировать источники импорта", — уверен эксперт Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Кирилл Родионов. Минфин Германии в апреле одобрил предоставление 3 млрд евро на строительство терминалов по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), напоминает он. А Сербия планирует с сентября 2023 года импортировать СПГ из Греции и трубопроводный газ из Азербайджана. "Однако Европе в целом будет сложно отказаться от поставок газа из России", — признает специалист.

А это делает неизбежным зависимость рынка ЕС в целом от сохранения поставок "голубого топлива" из России. И существенное сокращение получаемых объемов, вызванное уменьшением прокачки через Украину с учетом отказа от "Северного потока — 2", вне всяких сомнений, болезненно для энергетического баланса Европы.

"Но если у нас отняли торговый дом, с какой стати мы должны поставлять им газ?— снова вопрошает Симонов. — Вы отобрали хранилища, теперь сами отвечайте за их работу. Принуждайте кого хотите, сами закачивайте в ПХГ".

Комментируя заявление болгарской стороны о том, что София договорилась о поставках СПГ с Вашингтоном, эксперт иронизирует: "Сейчас только наступает сезон активной закачки природного газа, и можно делать любые, даже самые забавные заявления". Он сильно сомневается, что Болгария получит из США объемы, достаточные для комфортного прохождения отопительного сезона. "Вопрос — что будет зимой, — констатирует специалист. — Европейские компании прекрасно понимают, что осень наступит, и баланс не сойдется". Но политическое давление, которое оказывается на них, таково, что они не могут не обращать на него внимание, признает Симонов. При этом Еврокомиссия (ЕК) не может внятно объяснить, является ли нарушением санкционного режима плата за российский газ по новой схеме, отмечает он.

"Но день оплаты наступит, и надо будет принимать решение", — резюмирует эксперт.