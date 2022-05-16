Эксперт Чечерин: Россия получит деньги за счет подорожания энергоносителей и переориентации экспорта
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Это удивительно, но в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций, перспектив введения новых ограничений, в том числе нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может быть в выигрышном положении. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин.
Россия, как один из крупнейших мировых экспортеров, является бенефициаром роста цен на ресурсы, сказал эксперт. Повышение котировок началось еще в пандемию, но ситуация в Украине спровоцировала дополнительный значительный рост мировых цен на основные экспортные товары: энергоносители, цветные металлы, сталь. Так, например, цена на нефть марки Brent выросла на 32% с начала года, на никель — более 30%, двузначный рост демонстрирует цена на уголь, то же касается и многих других ресурсов.
Нет сомнений, что ситуация не изменится в ближайшие месяцы, считает эксперт. Для России это на руку: снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведет к повышению котировок на энергоносители.
В качестве дополнительных источников получения денег для России может выступать переориентация экспорта: увеличение объемов на тех рынках, с которыми Россия уже работает, а также выход на новые.
"В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании — экспортеры на этих рынках работают, и перестроение цепочек поставок на увеличение объемов не должны стать большой проблемой", — рассказал Чечерин.
В целом в России по итогам 2022 может сложиться профицитный торговый баланс, считает он.
"Незначительное сокращение экспорта в совокупности с падением импорта приводит к ситуации, что мы получаем больше, чем тратим. Полученные таким образом излишки могут пойти на дальнейшее импортозамещение, что в перспективе приведет к еще меньшей зависимости от импорта", — объяснил эксперт.
Так, согласно недавнему докладу Банка России, объем экспорта товаров и услуг в 2022 г. в сравнении с 2021 г. может снизиться на 8% в стоимостном выражении — сокращение будет компенсировано ростом цен. Одновременно с этим сокращение импорта может составить 32,5-36,5%.
Чечерин также считает, что России необходимо создавать условия для благоприятного бизнес-климата.
«Стране как никогда необходим внешний приток финансов. Сейчас, конечно, сложно об этом говорить, пока ситуация не стабилизировалась. Нам нужно привыкнуть жить в новых условиях, также и нашим партнерам нужно привыкнуть к тем условиям, в которых оказалась Россия. Взвесить все риски и возможности. Это касается как прямых инвестиций, так и долгового рынка. Несмотря на все сложности Россия продолжает обслуживать свой долг, демонстрируя себя как надежного партнера. Нет сомнений, что так и останется", подытожил эксперт.
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