МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Это удивительно, но в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций, перспектив введения новых ограничений, в том числе нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза, Россия может быть в выигрышном положении. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Александр Чечерин. Крах либеральной идеи: газовый вентиль начала крутить Европа

Россия, как один из крупнейших мировых экспортеров, является бенефициаром роста цен на ресурсы, сказал эксперт. Повышение котировок началось еще в пандемию, но ситуация в Украине спровоцировала дополнительный значительный рост мировых цен на основные экспортные товары: энергоносители, цветные металлы, сталь. Так, например, цена на нефть марки Brent выросла на 32% с начала года, на никель — более 30%, двузначный рост демонстрирует цена на уголь, то же касается и многих других ресурсов.

Нет сомнений, что ситуация не изменится в ближайшие месяцы, считает эксперт. Для России это на руку: снижение экспорта может быть компенсировано повышением цен. Эмбарго не предполагает одномоментное прекращение импорта из России, но приведет к повышению котировок на энергоносители.

В качестве дополнительных источников получения денег для России может выступать переориентация экспорта: увеличение объемов на тех рынках, с которыми Россия уже работает, а также выход на новые.

"В первую очередь, мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании — экспортеры на этих рынках работают, и перестроение цепочек поставок на увеличение объемов не должны стать большой проблемой", — рассказал Чечерин. Голодный год. Кто виноват и почему пытаются "съесть" Россию

В целом в России по итогам 2022 может сложиться профицитный торговый баланс, считает он.

"Незначительное сокращение экспорта в совокупности с падением импорта приводит к ситуации, что мы получаем больше, чем тратим. Полученные таким образом излишки могут пойти на дальнейшее импортозамещение, что в перспективе приведет к еще меньшей зависимости от импорта", — объяснил эксперт.

Так, согласно недавнему докладу Банка России, объем экспорта товаров и услуг в 2022 г. в сравнении с 2021 г. может снизиться на 8% в стоимостном выражении — сокращение будет компенсировано ростом цен. Одновременно с этим сокращение импорта может составить 32,5-36,5%.

Чечерин также считает, что России необходимо создавать условия для благоприятного бизнес-климата.

«Стране как никогда необходим внешний приток финансов. Сейчас, конечно, сложно об этом говорить, пока ситуация не стабилизировалась. Нам нужно привыкнуть жить в новых условиях, также и нашим партнерам нужно привыкнуть к тем условиям, в которых оказалась Россия. Взвесить все риски и возможности. Это касается как прямых инвестиций, так и долгового рынка. Несмотря на все сложности Россия продолжает обслуживать свой долг, демонстрируя себя как надежного партнера. Нет сомнений, что так и останется", подытожил эксперт.