МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Несмотря на то, что банк, в котором у вас оформлен кредит, может прекратить свою деятельность в России, не выплачивать долг вряд ли получится. Существует несколько вариантов действий для заемщика в подобной ситуации, рассказывает агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Россияне стали брать меньше денег в кредит

В случае, если банк продал бизнес в России другому юридическому лицу, вы будете выплачивать кредит тому, кто станет новым владельцем кредитной организации. "При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора", — указала юрист.

Если банк полностью ликвидирует бизнес в России, то возможны 2 варианта:

когда банк самостоятельно передаст кредиты другим финансовым организациям, иначе говоря "продаст долг";

когда заемщику будет предложено самостоятельно рефинансировать кредит.

"В любом случае паниковать не стоит, банк не может взять и просто исчезнуть за несколько дней. Ликвидация юридического лица — длительный процесс, который в лучшем случае, если нет никаких проблем с активами и кредиторами занимает от 8 месяцев. Перед тем как закрыться, финансовая организация должна выполнить все условия перед своими клиентами и кредиторами, а также заранее оповестить клиентов обо всех изменениях", — говорит Гусятникова. "Бананов нема". Чем Россия может накормить мир, кроме зерна

Если заемщик просто перестает платить по кредиту в связи с тем, что его банк перестал существовать, то его, по словам эксперта, ждут стандартные штрафные санкции со стороны нового кредитора — начисление пеней и штрафов, а в случае дальнейших невыплат — обращение к коллекторам или в суд.

С кредитными картами все не так однозначно, поясняет юрист. "Это менее ликвидный продукт для новых кредиторов, поэтому, если банк примет решение об уходе, скорее всего, он постарается максимально нивелировать долги заемщиков по кредитным картам: прекратит выпуск новых, снизит лимиты по старым, отменит бонусные программы и т.п. В любом случае рассчитывать на то, что уходящий банк простит вам долги по кредиткам не стоит", — заключает специалист.