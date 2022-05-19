МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основным фактором укрепления рубля выступает навес предложения иностранной валюты на рынке, чему способствует снижение спроса на нее со стороны импортеров из-за уменьшения импорта, вызванного проблемами в цепочках поставок. Также снижен спрос на валюту со стороны населения в связи с ограниченными возможностями по зарубежному туризму. При этом экспортеры продолжают продавать валюту согласно правилам, введенным со стороны государства. В результате предложение иностранной валюты существенно превышает спрос. В сложившихся обстоятельствах укрепление национальной валюты выглядит логичным, но ситуация может измениться. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Названа валюта, которая выгоднее доллара

Он предупредил, что в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 мая, спрос на рублевую ликвидность будет выше в связи с накоплением экспортерами резервов, которые пойдут на выплаты налогов. В такой ситуации рубль может продолжить укрепляться, что приведет к отступлению доллара в район 60 рублей за единицу национальной валюты.

По мнению аналитика, изменить ситуацию могут два фактора.

"С точки зрения предложения валюты — в случае существенных послаблений по продаже валютной выручки экспортерами, часть из них может начать накапливать валютные резервы, что снизит предложение долларов и евро на рынке. Плюс к этому, компании могут перейти к эпизодическим продажам, подыскивая более привлекательные курсы доллара и евро по отношению к рублю", — сказал Зварич.

С точки зрения спроса на валюту — здесь может сказаться активизация импорта, включая параллельный импорт, считает аналитик. Однако на это может понадобиться время. Оба фактора вызовут изменения в балансе спроса и предложения, что может способствовать восстановлению котировок доллара и евро, подытожил Зварич.

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