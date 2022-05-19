Аналитик Зварич: укрепление рубля может быть "съедено" послаблениями и активизацией импорта
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Основным фактором укрепления рубля выступает навес предложения иностранной валюты на рынке, чему способствует снижение спроса на нее со стороны импортеров из-за уменьшения импорта, вызванного проблемами в цепочках поставок. Также снижен спрос на валюту со стороны населения в связи с ограниченными возможностями по зарубежному туризму. При этом экспортеры продолжают продавать валюту согласно правилам, введенным со стороны государства. В результате предложение иностранной валюты существенно превышает спрос. В сложившихся обстоятельствах укрепление национальной валюты выглядит логичным, но ситуация может измениться. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич.
Он предупредил, что в преддверии налоговых выплат, пик которых приходится на 25 мая, спрос на рублевую ликвидность будет выше в связи с накоплением экспортерами резервов, которые пойдут на выплаты налогов. В такой ситуации рубль может продолжить укрепляться, что приведет к отступлению доллара в район 60 рублей за единицу национальной валюты.
По мнению аналитика, изменить ситуацию могут два фактора.
"С точки зрения предложения валюты — в случае существенных послаблений по продаже валютной выручки экспортерами, часть из них может начать накапливать валютные резервы, что снизит предложение долларов и евро на рынке. Плюс к этому, компании могут перейти к эпизодическим продажам, подыскивая более привлекательные курсы доллара и евро по отношению к рублю", — сказал Зварич.
С точки зрения спроса на валюту — здесь может сказаться активизация импорта, включая параллельный импорт, считает аналитик. Однако на это может понадобиться время. Оба фактора вызовут изменения в балансе спроса и предложения, что может способствовать восстановлению котировок доллара и евро, подытожил Зварич.
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