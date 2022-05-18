МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бесспорно, есть глобальные причины повсеместного использования доллара в расчетах. За доллар торгуются все ресурсы в мире — от нефти до металлолома и золы. Это значит, что доллар нужен в расчетах во всех странах мира. Изменить это может только переход на торговлю ресурсами в национальных валютах, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

"На сегодняшний день власти США сами толкают страны на уход из доллара, заблокировав ЗВР России. Фактически они показали, что так же могут сделать и с ЗВР Китая и Индии. Из-за блокировки ЗВР никто ядерную войну начинать не будет. Но и давать такую возможность — странно. Будет выстраиваться новый консенсус в мировой торговле. Где не будет подавляющего доминирования доллара и евро", — объяснил эксперт.

По его словам, пока это не слишком выгодно, но время идет. Объем торговли в этих валютах может снизиться с 76% до 50% в ближайшие 10 лет.

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