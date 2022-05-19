МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В условиях продолжающейся военной операции России на Украине вряд ли можно будет говорить о нормализации цен на бензин в США. Но даже если не принимать во внимание нынешний конфликт, они росли и на протяжении всего 2021 года до исторических максимумов. Сдержать этот рост не помогает даже наблюдающееся в последнее время удешевление нефти. Но у американских властей в арсенале есть ряд методов, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. США наконец нашли способ приблизить дефолт России

По его словам, повышение розничных цен на бензин в США вряд ли можно связывать исключительно с санкциями против России и соответствующим отказом от импорта российской нефти.

"Повышенные инфляционные ожидания и частичная девальвация доллара также стали значимыми факторами положительной ценовой динамики", — полагает эксперт.

К тому же, ситуация усугубляется тем, что наступает весенне-летний период, когда спрос на бензин растет в связи с ростом частоты автомобильных поездок. Это в полной мере отражается фьючерсными контрактами на бензин, демонстрирующими рекордные максимумы.

"Основной фактор роста цен на бензин — удорожание нефти, хотя розничные цены на бензин могут определяться также стоимостью нефтепереработки, налогами, расходами на маркетинг. Критика в адрес АЗС США, которые якобы необоснованно поднимают цены на бензин, видимо, не совсем уместна. Однако по большому счету именно активность потребителей на рынке бензина (повышенный спрос) не позволяют нормализовать уровень запасов этого товара", — рассуждает экономист.

Одним из способов восстановления баланса на рынке стали предпринятые властями США попытки увеличения поставок сырой нефти из других зарубежных стран, но это, по мнению Смирнова, становится сделать все сложнее по мере уменьшения запасов нефти в мире, обусловленного постпандемическим восстановлением спроса.

В связи с этим, загрузка нефтеперерабатывающих мощностей в мире возросла, и рассчитывать на то, что в странах Азии и Ближнего Востока, появятся новые мощности по нефтепереработке, не приходится по крайней мере до 2023 года, поясняет эксперт.

"Не увенчаются успехами также дипломатические усилия, нацеленные на получение дополнительного объема энергоносителей из Венесуэлы, в отношении которой сами же США установили эмбарго на поставку нефти в 2018 году", — полагает Смирнов.

Другой способ сдерживания цен на бензин в США — извлечение дополнительных запасов нефти из стратегических резервов, однако это "не дает должного эффекта, поскольку запасы бензина в США за последний месяц продолжили снижаться". США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Кроме того, извлекая нефть из стратегических запасов, следует понимать, что эти объемы не могут покрыть потенциальный дефицит импорта нефти и в долгосрочной перспективе не окажут, по словам эксперта, никакого понижательного давления на цены на бензин.

По сути, власти США "зашли в тупик по поводу поиска надежного инструмента воздействия на рынок топлива". Так, уже даже прозвучало предложение о том, что можно было бы заново открыть нефтепровод Keystone, по которому нефть могла бы поставляться из Канады, и который был закрыт в 2021 году из-за давления экологов. Однако запасы нефтеносных песков Канады почти исчерпали себя, поэтому предложение весьма сомнительное.

По мнению специалиста, поскольку компании перекладывают удорожание нефти на потребителя, повышая цены на бензин, "гораздо более эффективной, но в то же время временной мерой могло бы послужить введение субсидий для компаний-производителей топлива".

"Если даже предположить, что государственное регулирование цен будет введено в США в отношении бензина, ни к чему хорошему это не приведет, а лишь окажет дополнительное влияние на нефтегазовые компании США, а также может обусловить хронический дефицит на рынке", — заключил экономист.