МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. На данный момент рубль продолжает неконтролируемое укрепление, которое чревато проблемами для экономики страны, так как эффективный курс для бюджета РФ составляет около 75 рублей за доллар, а слишком сильный рубль не выгоден для экспортно-ориентированных отраслей экономики. Банк России, в свою очередь, пытается "отделаться малой кровью" делая косметические послабления в жёстких ограничительных мерах, которые не приносят должного результата. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Аналитик объяснил, почему доллар и евро внезапно рухнули

Он объяснил, что из-за резкого падения импорта в стране накопилось много избыточной валюты, 80% которой переводится в рубли, что оказывает сильнейшую поддержку российской валюте.

"ЦБ РФ, конечно же, неоднократно заявлял, что его не интересует курс валюты, а усилия Банка России в первую очередь направлены на контроль за инфляцией. Однако за последнее время видны некоторые шаги, которые направлены на ослабление рубля, впрочем, они совершены явно с небольшим опозданием. В то же время стоит отметить, что отмена ограничительных мер со стороны ЦБ может привести к резкому ослаблению рубля, схожему с тем, что произошел в конце марта-начале апреля", — предупредил Маслов.

На этом фоне, по мнению аналитика, можно ожидать, что в ближайшее время рубль продолжит укрепление. "Это будет происходить до тех пор, пока Банк России не решится на более серьезные меры для предотвращения "разрыва" бюджета из-за слишком сильного рубля", резюмировал Маслов.