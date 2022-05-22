МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Как неоднократно указывал Конституционный Суд, индексация заработной платы направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности, по своей правовой природе представляет собой госгарантию по оплате труда работников. Согласно статье 134 Трудового кодекса, обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты включает ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Названо время "пика зарплат" в России

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию зарплаты в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, добавляет эксперт.

"Однако это не значит, что бюджетники могут требовать индексации в соответствии с нормами трудового права, а работники коммерческих организаций должны внимательно читать свой трудовой договор или контракт и, если в них положение об индексации не содержится, они не вправе требовать восстановления своего нарушенного права на индексацию", — говорит юрист.

Также он отметил ряд важных моментов в этой сфере:

работодатель, не относящийся к бюджетной сфере, не вправе лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации;

обязанность по индексации зарплат является императивной;

право работника на индексацию заработной платы не зависит от усмотрения работодателя, то есть от того, исполнена ли им обязанность по включению соответствующих положений об индексации в локальные нормативные акты организации;

индексация — не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания зарплаты, обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности, повышением должностных окладов, выплатой премий и т. п. Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Таким образом, если работник считает, что работодатель не исполняет свою обязанность по ежегодной индексации зарплаты, он может обратиться в региональную трудовую инспекцию с соответствующим мотивированным заявлением.

"На основании такого заявления должна быть проведена проверка, которая и даст ответы на все поставленные вопросы и поможет в установлении факта нарушения трудовых прав. В случае, если этого не происходит, работник может обратиться в прокуратуру с требованием принятия мер прокурорского реагирования", — рассказывает юрист.

"Последней инстанцией является суд. Но здесь необходимо учитывать сроки обращения — один год со дня установленного срока выплаты соответствующих сумм", — подытожил Соловьев.