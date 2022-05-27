МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Бесполезность антироссийских санкций, равно как и вред, который они приносят самим любителям санкционной политики, начинают признавать в большинстве стран "коллективного Запада". Остается понимать, как это изменит расклад сил на международной арене. "Война против России". Киссинджер предложил решение проблемы

БЕСПОЛЕЗНЫЕ САНКЦИИ

Санкции против России, введенные за ее реальные и предполагаемые действия на Украине, оказались бесполезными. Такой вывод предлагает на страницах издания The Spectator директор британского аналитического центра Euro Intelligence Вольфганг Мюнхау.

"Положительное сальдо счета текущих операций России (на основании приблизительного подсчета, экспорт минус импорт) выросло до рекордно высокого уровня, 96 миллиардов долларов, что почти в четыре раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года", — констатирует автор.

Итоговый баланс по операциям с товарами и услугами демонстрирует еще более существенную разницу, 106 миллиардов долларов. И это втрое больше, чем годом ранее, отмечает Мюнхау. При условии сохранения текущих показателей профицит к концу 2022 года может достичь 250 миллиардов долларов. А это ненамного меньше, чем сумма активов российского Центробанка, замороженная после начала специальной военной операции (СВО) на Украине — 300 миллиардов долларов.

Экспорт энергоносителей из России не вырос, указывает автор. Однако текущие боевые действия ВС РФ, ЛНР и ДНР против ВСУ в совокупности с западными санкциями спровоцировали резкое удорожание этих товаров.

А это, соответственно, привело к заметному увеличению денежного потока в российский бюджет.

При этом Германия, которая получала 55% природного газа и 34% нефти из России до начала СВО, настаивает на постепенном вводе санкций, затрагивающих энергетический сектор. Ведь, к примеру, для доставки непосредственно в страну сжиженного природного газа (СПГ) еще требуется построить регазификационные терминалы, напоминает глава Euro Intelligence. А рассчитывать на полный отказ от российского "голубого топлива" в ситуации, когда Берлин также старается сократить угольную генерацию, закрыть оставшиеся атомные электростанции и перейти к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), вообще не приходится, дает понять Мюнхау.

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ

Доходы России от экспорта нефти и природного газа достигли очередного рекордного максимума, и причиной, как ни парадоксально, стали западные санкции, которые введены именно с целью причинения значительного вреда российской экономике. Об этом пишет в материале для американского отраслевого портала Oilprice.com аналитик Роберт Рэпиер.

Автор публикации ссылается на эксперта Немецкого института по международным отношениям и безопасности Яниса Клюге, который отмечает: российские доходы от поставок нефти и газа в апреле достигли очередного рекорда, 1,8 трлн рублей (в марте — 1,2 трлн рублей). "Всего за четыре месяца федеральный бюджет России получил 50% запланированного на 2022 год нефтегазового дохода (9,5 триллиона рублей)", — констатирует специалист.

Рэпиер настаивает: он предупреждал о подобном развитии событий. "Невозможно полностью удалить российскую нефть с мирового рынка, не допустив существенного повышения цен, вероятно — до 200 долларов за баррель", — поясняет он. Более того, удорожание способствует росту привлекательности российского сырья, констатирует эксперт. "Прямо сейчас у Китая и Индии, например, есть огромный стимул покупать со скидкой", — указывает Рэпиер.

"ВЕЧНАЯ" ВОЙНА

Невозможно одержать победу над Россией, даже если воевать с ней вечно, уверяет корреспондент британского арабоязычного издания Al-Quds Al-Arabi Ибрагим Нувар. Автор замечает, что антироссийские санкции и энергетическое эмбарго не приносят "коллективному Западу" ожидаемых результатов, тогда как ресурсы у него не бесконечные.

Нувар перечисляет наиболее очевидные географические преимущества России. И хотя военно-морские силы огромной евразийской страны, по мнению автора, уступают американским, этого недостаточно, чтобы разгромить ее на поле боя.

Журналист указывает: мир несколько лет назад вступил в сложную историческую фазу, которая явно завершится сменой однополярной системы во главе с США.

И в этих условиях Россия выступила в качестве силы, способной противостоять экономическим санкциям "коллективного Запада", в том числе — используя экспорт энергоносителей как эффективный рычаг влияния на своих недругов и оперативно переключая торговые потоки с западного направления на восточное. Автор, признавая, что российская экономика пострадала от введенных в отношении нее ограничений, отмечает, что ее выносливость оказалась выше, чем в странах Европы. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

Анализируя текущие события на полях сражений, Нувар приходит к выводу, что смена стратегии российского генштаба на Украине способствовала снижению потерь ВС РФ, заметному продвижению в освобождаемых районах Донбасса и установлению полного контроля не только над отдельными важными участками суши (вроде последних очагов сопротивления ВСУ в Мариуполе), но и над всей акваторией Азовского моря. Не говоря уже о появлении сухопутного коридора между Крымом и Донбассом.

КИТАЙСКИЙ ВЕКТОР

Мир больше никогда не будет моноцентричным, а эпоха доминирования одного вектора окончательно завершилась, заявил 26 мая официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

"США должны прекратить выдавать свои домашние понятия за международные правила, преследование [целей] американской гегемонии также является ошибкой, призываем их объективно рассматривать и принять мирное развитие Китая. Это пойдет на благо глобальному миру и стабильности", — отметил он.

Надо заметить, что это заявление прозвучало на фоне обострения взаимоотношений между Вашингтоном и Пекином, базисом для которого стала позиция Китая по "украинскому" и "тайваньскому" кейсам.

А эта ситуация, в свою очередь, вызывает обоснованное беспокойство у властей КНР. Китайская экономика под угрозой, уверены они: заморозка и возможный захват международных резервов, принадлежащих России, заставляют опасаться, что в случае регионального военного конфликта с участием Китая или иного кризисного события Вашингтон поступит с Пекином так же, как и с Москвой. Под угрозой — 3,2 трлн долларов китайских золотовалютных резервов (ЗВР).

В Пекине состоялось экстренное совещание, в котором, по сведениям Financial Times, участвовали представители ЦБ и Минфина, а также руководители десятков местных и международных банков, включая HSBC. По информации британского издания, Комиссия по регулированию ценных бумаг пыталась выяснить у банкиров, как обезопасить свои зарубежные активы, и прежде всего — именно ЗВР.

Другой британский источник — The Guardian — еще в начале мая сообщил, что власти Китая распорядились провести всеобъемлющие стресс-тесты для объективной оценки последствий для экономики страны "российского" санкционного сценария. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Однако экономисты, по всей видимости, склоняются к тому, что Вашингтон не рискнет на резкие шаги в отношении китайских резервов. Это чревато колоссальным ущербом международным производственным и торговым цепочкам, учитывая огромные долларовые активы Китая и тесные торговые связи с США. Такие санкции напоминали бы гарантированное взаимное уничтожение в ядерной войне, считает FT.

Однако опасения КНР, способные воплотиться в последовательные шаги по выходу из американского госдолга, могут вызывать обоснованную обеспокоенность не только в Вашингтоне. Разрыв многих торговых и логистических связей с Россией в результате санкционной войны, развязанной "коллективным западом", привел к существенным проблемам в мировом хозяйстве. Чего, в таком случае, ожидать от подобных мер США в отношении Китая, который в значительно большей степени, чем Россия, влияет на глобальную экономику?

И такие рассуждения, вне всяких сомнений, будут лишь укреплять по всему миру разочарование в антироссийском векторе, тон которому задали Вашингтон и его союзники.