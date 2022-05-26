МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Все громче слышны голоса представителей западных элит и экспертных кругов, критикующих нынешнюю внешнеполитическую линию "коллективного Запада" во главе с США, нацеленную на безусловную конфронтацию с Россией. Причины — ощущение потери политической субъектности и отсутствие альтернатив российским энергоносителям. К российской экономике подкралась "неприятная болезнь"

КРИТИЧЕСКАЯ МАССА ОСОЗНАНИЯ

Россию невозможно игнорировать и тем более — отменить, констатировал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"С моей точки зрения, в западном общественном мнении и, вследствие этого, в политических элитах действительно накапливается критическая масса осознания новых реальностей… До перелома еще очень далеко, разумеется, речь только о наметившейся тенденции. Но даже такая, далеко не самая смелая, постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более "отменять", вызвала чуть ли не панику в Киеве", — отметил он.

Вице-спикер указал на симптоматичные заявления, которые появляются в последнее время на Западе. В частности, 98-летний бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, человек-легенда, ставший одним из символов американской дипломатии, заявил 24 мая на Всемирном экономическом форуме в Давосе о необходимости компромисса между Киевом и Москвой. "В идеале разделительная линия должна быть возвращением к прежнему статус-кво, — высказал он свое мнение. — Продолжение войны после этого момента будет связано не со свободой Украины, а с новой войной против самой России".

В похожем ключе выразился президент Австрии Александер ван дер Беллен, который, как отметил Косачев, указал, что "заявления [президента России Владимира] Путина следовало изучать более внимательно", чтобы предотвратить боевые действия на Украине и последовавший с их началом кризис в отношениях Европы и России.

ПОТЕРЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СУБЪЕКТНОСТИ

"Внешний вектор" всего ЕС и Германии в частности свелся к отношениям с Россией. Дело в том, что с началом кризиса вокруг Украины европейцы оказалась подчинены США и Великобритании, которые держат все рычаги региональной политики. И Европе придется заплатить за это высокую цену, констатировал аналитик хорватского издания Geopolitika.news Марио Стефанов.

"Евросоюз де-факто остался без собственных геополитических возможностей, которые европейцы с таким рвением пытались создать, и без возможности самостоятельно действовать не только на международной арене, но даже на европейском поле", — отметил он. Альтернативу российскому газу уводят из-под носа европейцев

Автор указал на крушение мечты о "мировом Евросоюзе", назвав одним из виновников этой ситуации "не имеющего таланта к дипломатии" еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля.

ГЛАВНЫЙ ОБВИНЯЕМЫЙ

При этом Германия, как сделал вывод Стефанов, оказалась в роли обвиняемой из-за ее экономических связей с Россией. США попытались возложить на нее ответственность за "ошибки" в отношениях с Москвой. В качестве аргумента аналитик привел попытки президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера "оправдаться" за упомянутые связи.

Вашингтон стремится превратить ФРГ в европейский аванпост НАТО, лишив ее "политической идентичности", после того, как страна уже отказалась от собственных источников энергии, следуя в русле "зеленой политики". При этом основным поставщиком углеводородов для Германии осталась Россия, связи с которой теперь Берлину приходится рвать под влиянием Вашингтона и Лондона, отметил автор Geopolitika.news.

Однако трагизм этой ситуации для Германии и Европы в целом состоит в том, что антироссийские санкции Запада в финансах и энергетике неэффективны, заявил в интервью изданию Spiegel немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос.

Еврочиновник заявил, что в нынешних условиях Москва оказывается в выигрыше, поскольку ее доходы от экспорта сырья выросли. Грос назвал эмбарго США на российскую нефть и заявленный Брюсселем план уменьшить потребление российского газа в ЕС сугубо символическими. Он указал, что Европа, декларируя цели, не имеет ясных путей их достижения.

По оценке немецкого экономиста, максимум, чего может добиться Запад, это сокращение доходов России от экспорта нефти и природного газа примерно на 20%.

Кроме того, попытки Германии отказаться от российских энергоносителей способствуют ее зависимости от поставок солнечных и ветряных электрогенераторов из Китая, убежден обозреватель швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Вольфганг Бок. Автор, анализируя энергетическую политику Берлина в предыдущие годы, пришел к неутешительному выводу: "Поспешный отказ Германии как от атомной, так и от угольной энергетики толкнул ее в объятия России".

А теперь заместить российский природный газ американским и катарским СПГ едва ли удастся, посетовал Бок. Отсутствует соответствующая инфраструктура, а регазифицированный энергоноситель будет обходиться в целом дороже. О потенциальном замещении природного газа водородом журналист также высказался скептически: на его выработку требуется слишком много электроэнергии.

При этом дороговизна или перебои с поставками энергоносителей в европейские страны могут спровоцировать новую волну отказов от части энергоемких производств и перенос их в страны с более дешевыми и доступными ресурсами, допускает начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Антон Затолокин. А это в конечном итоге приведет к масштабной трансформации глобальных производственных цепочек, делает вывод он. "Осталось полгода". Власти подсчитали, когда газ начнет дешеветь

"Очевидно, в американской элите есть разногласия относительно того, нужно ли США держаться за глобальное влияние или сконцентрировать ресурсы на своей экономике, — указывает директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин. — У страны есть внутренний рынок, валюта, технологии, вооруженные силы, природные ресурсы". То есть все для успешного перехода в следующий технологический уклад, резюмирует он. Однако поддерживая статус глобального гегемона, США лишь напрасно тратят ресурсы, считает эксперт. На этом основании он допускает, что после ноябрьских выборов акцент в США будет "смещен с глобализма на внутренний рынок".

ТЯЖЕСТЬ ОСОЗНАНИЯ

Надо признать: голоса авторитетных представителей "коллективного Запада" от политики, журналистского и экспертного сообщества, призывающие к переосмыслению конфронтационной линии в отношении Москвы, пока слабо слышны в общем многоголосье жестких критиков России. Да и конкретные предложения, которые их авторы могут рассматривать как безусловно содержащие хороший потенциал для эффективной разрядки, совершенно не обязательно выглядят так же из Москвы (не говоря уже о Киеве, чья самостоятельность в принятии внешнеполитических решений вызывает серьезные вопросы).

"Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует", — отметил 26 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако сам факт декларируемой на достаточно высоком уровне необходимости услышать российскую позицию и высказываемого разочарования политикой конфронтации, которую выбрал "коллективный Запад", ясно свидетельствует о признании провала этой политики.