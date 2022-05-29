МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Одна из распространённых схем мошенничества – когда злоумышленники делают поддельные сайты популярных площадок по аренде жилья и продажи билетов. Дизайн такого сайта может быть точной копией популярной реальной площадки, а адрес отличаться всего одной буквой. Обычно мошенники активно продвигают такие сайты в соцсетях, вешают зазывные баннеры, делают стилизованные почтовые рассылки с выгодными предложениями от имени популярных сервисов. Об этом агентству "Прайм" рассказал генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов. Эксперты оценили, на сколько подорожали туры по России и за границу

Чтобы обезопасить себя от подобных мошенников, эксперт советует не переходить напрямую по баннерам на подозрительных сайтах, а заходить на нужные сервисы по бронированию, вбивая адрес сайта вручную, из закладок "Избранное" или через поисковики.

"Другой вид мошенничества, распространённый в соцсетях, – когда мошенник публикует частное объявление о продаже билета или горящего тура по очень низкой цене, объясняя это невозможностью поехать в силу форс-мажорных обстоятельств и желанием получить какие-то символические деньги за отмененную поездку. При покупке он даже может выслать вам очень похожий на настоящий ваучер и настоящий билет, чтобы вы проверили его подлинность, после чего билет просто аннулируют", — говорит специалист.

На досках объявлений бывают случаи, когда указывается, что оплата за аренду жилья происходит при заселении, но для бронирования нужно перевести небольшую сумму на карту или кошелек. После перевода, по словам Кузнецова, мошенники скрываются.

Также при бронировании студии или апартаментов на досках объявлений бывает, что хозяин публикует в одном общем аккаунте сразу все варианты студий или комнат для аренды — а куда именно вас поселят, остаётся неизвестным до прибытия. Поэтому перед бронированием Кузнецов советует уточнить, какая именно вам предлагается студия или комната из тех, что на сайте. Не помешает и уточнять общий метраж предлагаемого вам жилья, ведь на фотографиях оно может выглядеть гораздо большим, чем есть в реальности.

"Лучший способ обезопасить себя от мошенничества – бронировать билеты и жилье только на проверенных площадках. Там же вести переписку и осуществлять оплату. Такие площадки тщательно проверяют все объявления и всегда помогут в случае непредвиденной ситуации", — подытожил эксперт.