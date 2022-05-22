МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. О возможности вернуть деньги за авиабилеты, авиакомпании, как правило, предпочитают не упоминать или делают это так, чтобы вы даже не задумались об этом. В такой ситуации следует руководствоваться специальными рекомендациями Роспотребнадзора, рассказывает агентству "Прайм" заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов. Российские авиакомпании перейдут на отечественную систему бронирования

"Невозвратные билеты – неплохая возможность сэкономить деньги при планировании отдыха или деловой поездки. Однако порой случаются ситуации, когда вылет невозможен. В ряде случаев определение "невозвратности" не означает полную невозможность вернуть билет", — указывает он.

Например, уважительной причиной отмены поездки является болезнь самого пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерть близкого родственника, где бы она ни произошла (п. 2 и п.3 ст. 108 Воздушного кодекса РФ). Чтобы вернуть деньги за билет в подобных случаях необходимо подтвердить эти факты документально (медицинской справкой, справкой о смерти). Но эти правила, по словам юриста, распространяются только на отечественных перевозчиков. При покупке билетов на рейсы иностранных авиакомпаний более распространена практика страхования; компенсация за несостоявшийся перелёт соответственно позже выплачивается компанией-страховщиком.

Как отмечает эксперт, существует "определённый алгоритм действий, которого нужно придерживаться, чтобы не потерять деньги". Авиаэксперт объяснил, что будет с безопасностью полетов на фоне санкций

Во-первых, до отправки рейса вы должны уведомить авиакомпанию о том, что не полетите: отправив электронное письмо или по телефону "горячей линии". Далее нужно собрать документальные доказательства вашего форс-мажора. Например, если вы заболели, то следует обратиться в медицинское учреждение и получить медицинскую справку. Затем нужно написать обращение в адрес авиакомпании с объяснением ситуации и приложением собранных документов. Письмо эксперт советует отправлять "по старинке": заказное с описью вложений и уведомлением о вручении. Если решили вручить обращение лично, то подготовьте два экземпляра: на втором вам должны проставить входящий номер. С этим пакетом документов вам надо обратиться в авиакомпанию до времени вылета.

По словам Максимова, у каждой авиакомпании свои сроки рассмотрения обращений, поэтому сразу уточните на сайте или у сотрудника максимальное время ожидания. Если по истечении его вы не получили официального ответа и компенсацию, то вы вправе подать иск в суд или написать жалобу в Роспотребнадзор и Росавиацию. Также можно написать жалобу в саму авиакомпанию.

"Вы также вправе требовать возврата денег, если перевозчик сам не исполнил или исполнил в ненадлежащем порядке свои обязательства по договору с пассажиром. Речь идет об отмене рейса, длительной задержке, отказе авиакомпании от посадки на оплаченное место (полный список условий, согласно которым отказ от полетов является вынужденным, прописан в ст. 227 Приказа Минтранса России от 28.06.2007 №82 (https://base.garant.ru/191872/)", — говорит юрист.

"Так, например, в нынешней ситуации в связи с временным закрытием ряда аэропортов юга России, пассажиры могут вернуть деньги за невозвратные билеты в полном объёме – без штрафов и вычетов. Отмена рейсов российской авиакомпанией признается вынужденным отказом от перевозки в соответствии со ст. 227 Федеральных авиационных правил. В таком случае авиакомпания обязана вернуть деньги за билеты в полном объеме, причем неважно возвратные они или невозвратные", — указывает эксперт. Власти помогут авиакомпаниям сохранить доступность перелетов по стране

Для того, чтобы вернуть деньги за невозвратные билеты, необходимо написать заявление о возврате денег за авиабилеты. Помимо причины возврата в заявлении необходимо указать данные пассажира, номер билета, даты вылета, а также реквизиты банковского счета, куда нужно вернуть деньги. Отправить заявление можно несколькими способами: онлайн в личном кабинете на сайте авиакомпании либо на сайте-агрегаторе; через электронную почту авиакомпании или компании по продаже билетов на самолет; непосредственно в офисе продаж авиакомпании или организации посредника. Самое простое – обратиться на стойку представительства авиакомпании в аэропорту вылета.

Как правило, авиакомпании возвращают деньги в течение 30 дней.

Деятельность иностранных авиакомпаний не регулируется российским законодательством. В данном случае решение о возврате денег зарубежный перевозчик принимает исходя из правил, действующих в стране, в которой он зарегистрирован. "Однако, следует отметить, что, согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), иностранная авиакомпания, отменившая или изменившая рейс, возвращает пассажиру стоимость билета, согласно тарифа. Если часть билета использована, то есть пассажир все-таки вылетел в одну сторону, то ему вернут стоимость только обратного билета. При этом могут вычесть сборы и примененные скидки", — говорит специалист. Путин утвердил комплексную программу развития авиации

Если вы передумали лететь или опоздали на рейс, можно попытаться вернуть часть денег. Цена билетов складывается из тарифа авиакомпании (её дохода) и дополнительных сборов (топливного, аэропортового и т.п.). Невозвратным является только тариф перевозчика.

"Воздушный кодекс обязывает авиакомпанию компенсировать сборы аэропортов, до которых вы не долетели, так как они не будут взиматься с неё фактически при вашем отсутствии на рейсе. Если тариф подразумевает, что топливный и сервисный сборы не возвращаются, перевозчик обязан написать об этом в описании тарифа. Внимательно читайте текст билета и условия бронирования", — предупреждает юрист.

В тех случаях, когда российские и зарубежные авиаперевозчики отказываются возвращать деньги, то можно обратиться в Роспотребнадзор; пожаловаться на авиакомпанию в Федеральное агентство воздушного транспорта, сделать это можно на сайте Росавиации; идти с исковым заявлением в суд.