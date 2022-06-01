МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ, Елена Гуринович. В июне в России вступают в силу законы, затрагивающие как органы государственной власти, так и жизнь россиян. В частности, пройдет индексация пенсий и социальных выплат, работникам IT-компаний дадут льготную ипотеку, ужесточится наказание за нарушение противопожарной безопасности в лесах. Также усилят контроль за оборотом оружия. Подробнее о главных нововведениях – в материале агентства "Прайм". Кому повысят пенсии и пособия с июня

БОЛЬШАЯ ИНДЕКСАЦИЯ

В России с 1 июня будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров на 10%. В каждом конкретном случае размер прибавки будет носить индивидуальный характер. В среднем по стране выплаты увеличатся на 1 760 рублей, до 19 360 рублей.

Повышение коснется страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности, по потере кормильца, а также выплат по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсий.

Как заявлял министр труда и социальной политики Антон Котяков, это увеличит доходы 35 миллионов неработающих пенсионеров. По сообщениям ПФР, выплаты с учетом индексации россияне начнут получать с 3 июня.

Социальные выплаты в стране также будут увеличены на 10%.

МЕНЯЕТСЯ МРОТ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Также уже с июня вырастут размеры прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Индексация составит 10%. Это позволит поднять зарплаты порядка 4 миллионам россиян.

Понятия МРОТ и прожиточного минимума в России используются при начислении ряда пособий, чей размер рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума. Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

Напомним, что указ о повышении прожиточного минимума и МРОТ в конце мая подписал президент страны Владимир Путин.

Размер МРОТ с 1 июня составит 15 279 рублей в месяц, усредненного прожиточного минимума — 13 919 рублей. Для трудоспособного населения его размер составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.

ПОСОБИЕ ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА БУДУТ ПЛАТИТЬ ДОЛЬШЕ

Еще одно изменение вносится в закон "О страховых пенсиях". Оно касается выплат пособий по потере кормильца: раньше дети умершего кормильца получали выплату, пока им не исполнится 18 лет или 23 года в случае, если они учатся очно по основным образовательным программам. Однако в случае, если получателю исполняется 18 лет к окончанию школы, то на период поступления в вуз или колледж, до зачисления в заведение, выплаты прекращаются.

Новые поправки в законодательство сохраняют выпускнику школы право на получение пенсии до 1 сентября того года, когда он окончил школу. Если он пойдет учиться дальше, то продолжит получать выплаты в случае, если не будет трудоустроен.

Документ вступит в силу 1 июня, подавать дополнительные заявления для пролонгации этой пенсии не потребуется.

ИПОТЕКА ДЛЯ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

Программа выдачи льготных ипотечных кредитов для представителей IT- отрасли также заработает с 1 июня.

Кредитная ставка по этой программе составит до 5% годовых. Оформить такой жилищный кредит могут сотрудники IT-компаний, аккредитованных Минцифры.

В текущем 2022 году на эти цели из бюджета будут выделены 1,5 млрд рублей. Правительство ожидает, что за счет программы улучшить жилищные условия смогут как минимум 10 тысяч человек в возрасте от 22 до 45 лет. Рассчитывать на кредит смогут программисты, дизайнеры, юристы, копирайтеры в случае, если их зарплата составляет свыше 100 тысяч рублей в месяц.

ЦБ ОСЛАБЛЯЕТ ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Банк России с 1 июня снимает запрет на короткие продажи ценных бумаг. Это решение регулятор принял в марте, объяснив его защитой интересов инвесторов на финансовых рынках, а также снижением рисков.

Еще одно решение регулятора: с 1 июня по 31 декабря 2022 года уменьшить размер кредитного плеча, которое брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с активами.

ЕЩЕ МЕНЬШЕ "БУМАЖЕК"

С конца июня заработает закон, который регламентирует правила работы МФЦ. В частности, теперь при оформлении заявления о государственном кадастровом учете или регистрации прав объектов недвижимости не нужно будет прилагать бумажные документы.

Все документы в электронном формате станут равноценными в правах с бумажными носителями.

Также в конце июня нельзя будет направить заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет или о регистрации права собственности посредством почтового письма.

ЗА ПОЖАРЫ ЗАПЛАТИШЬ

Ощутимо вырастут в июне штрафы за нарушение противопожарных правил в лесах. В частности, для граждан они увеличатся в 15–20 раз и составят 15–30 тыся рублей.

Для юридических лиц — в два-три раза до диапазона в 100 — 400 тысяч рублей.

Решение обусловлено сложным весенним пожароопасным сезоном: уже на начало лета от лесных пожаров пострадали сразу несколько регионах, где огонь перекинулся на населенные пункты.

Максимальный штраф за нарушение правил противопожарной безопасности составит 2 млн рублей.

ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ!

В конце первого летнего месяца вступит в силу закон, увеличивающий возраст приобретения охотничьего оружия с текущих 18 лет до 21 года.

Также окажется под запретом выдача лицензии гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Помимо этого, новый закон вводит запрет на покупку, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний.

Перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство России. Пройти медобследование для получения документа можно будет только в медицинских организациях, относящихся к государственной или муниципальной системе здравоохранения. Заключение оформят в виде электронного документа с усиленной электронной подписью.