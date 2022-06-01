МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На Западе признают: санкции против Москвы не смогли остановить экспорт российской нефти на мировой рынок. ЕК не может запретить поставки по трубопроводу "Дружба". Закупки российской нефти наращивают и страны Азии. Таким образом, доходы бюджета РФ растут. Победителей не судят. Европа нашла замену российской нефти

МОСКВУ САНКЦИЯМИ НЕ ЗАПУГАЕШЬ

На прошлой неделе экспорт российской нефти увеличился, несмотря на санкции ЕС, запрещающие трейдерам иметь деловые отношения с российскими нефтяными компаниями с государственным участием. По данным агентства Bloomberg, которое получило доступ и данным об экспорте нефти из России, на прошлой неделе было отгружено 34 танкерных партии нефти совокупным объемом 25 млн барр. Таким образом, в среднем поставки российской нефти за рубеж морским путем выросли с 21 по 27 мая на 4% по сравнению с неделей ранее – до 3,58 млн барр./сут.

При этом ЕС продолжает вводить санкции против России. Шестой пакет, предложенный Европейской комиссией (ЕК), включает эмбарго на поставки российской нефти. Его обсуждение шло долго и тяжело, и в итоге от полного запрета пришлось отказаться из-за позиции Венгрии. Ожидается, что ЕС будет вынужден сделать исключение для нефти, экспортируемой по трубопроводу "Дружба". Однако ЕК настаивает на полном прекращении закупок российской нефти, экспортируемой через морские порты, до конца года.

ИЗМЕНИЛИСЬ ЭКСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

Несмотря ни на что, санкции со стороны США и ЕС не привели к резкому сокращению экспорта российской нефти. Россия сумела преодолеть возникшие трудности, перенаправив экспортные потоки с европейского рынка на рынки Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. Западные эксперты признают, что экспорт российской нефти через морские терминалы стабилизировался на уровне примерно 3,5 млн барр./сут.

Самые большие трудности возникли с отгрузкой нефти из северо-западных портов – Приморск и Усть-Луга. На неделе, завершившейся 27 мая, отгрузки снизились на 104 тыс. барр./сут. или на 7% по сравнению с неделей ранее – до 1,46 млн барр./сут.

Несмотря на снижение отгрузок, северо-западное направление остается основным для экспорта российских энергоносителей. Поскольку многие европейские страны отказываются покупать российскую нефть, растет количество партий, поставляемых из Приморска и Усть-Луги партнерам в Индии. Нефть сорта Urals, которая экспортируется через северо-западные порты, реализуется с большим дисконтом по отношению к другим сортам.

Кроме того, многие партии российской нефти перевозятся без указания конечного пункта назначения. Обычно эти партии перегружаются на крупнотоннажные танкеры типа VLCC для доставки потребителям в Индии или Китае. Благодаря увеличению поставок в эти страны в апреле Азия опередила Европу и стала основным рынком сбыта российской нефти.

Экспорт через Новороссийск – основной нефтеналивной порт на Юге России – в течение прошлой неделе вырос сразу на 167 тыс. барр./сут. или на 24%, достигнув 871 тыс. барр./сут. Такой значительный рост отгрузок в Новороссийске подтверждает, что экспортные потоки нефти перенаправлены с Северо-Запада на Юг для последующего экспорта в страны Южной Азии – прежде всего, в Индию. Запад уступил: кто выгодно купит долю в "Сахалин-2"

Экспорт из Мурманска, откуда идет нефть, добываемая в арктических регионах России, вырос за неделю на 37% или на 86 млн барр./сут., достигнув 314 млн барр./сут. – самого высокого показателя за последние три недели. Поставки осуществляются при помощи танкеров-накопителей, на которые свозится добытая на арктических месторождениях нефть. Использование танкеров-накопителей позволяет сформировать крупную танкерную партию, чтобы сократить удельные затраты на транспортировку при поставках на дальнее расстояние.

"САХАЛИН – 1" СОКРАТИЛ ДО МИНИМУМА ЭКСПОРТ ИЗ ДЕ-КАСТРИ

Объем экспорта с дальневосточных терминалов в период с 21 по 27 мая по отношению к предыдущей неделе не изменился, составив 938 тыс. барр./сут. Восемь танкерных партий были отгружены из порта Козьмино – конечного пункта трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО) и одна из терминала "Пригородное" на юге Сахалина.

При этом за последние три недели с терминала в Де-Кастри не было отгружено ни одной партии нефти. Через этот терминал экспортируется премиальная нефть сорта Sokol, добываемая участниками проекта "Сахалин – 1". В мае в Де-Кастри была отгружена только одна партия.

В конце апреля оператор проекта "Сахалин – 1" Exxon Neftegaz Ltd. – дочерняя компания американского нефтегазового гиганта ExxonMobil – сообщила о снижении добычи и объявила форс-мажор из-за введения антироссийских санкций.

Exxon Neftegaz Ltd. владеет 30% акций "Сахалин – 1". Другими участниками проекта являются "Роснефть", которой принадлежит 20% акций, индийская ONGC и японский консорциум SODECO. По сообщениям из индийских источников, ONGC рассматривается как потенциальный покупатель доли Exxon Neftegaz Ltd. после решения ExxonMobil выйти из всех российских проектов.

Нефтегазовые месторождения проекта "Сахалин – 1" разрабатываются на условиях соглашения о разделе продукции (СРП). Это – единственный в России проект, реализуемый на условиях СРП, в котором контрольный пакет акций не принадлежит российской компании.

Благодаря увеличению экспорта и росту цен на энергоносители с 21 по 27 мая поступления в российский бюджет только в виде экспортной пошлины на нефть составили около $171 млн – на $7 млн больше, чем неделей ранее.