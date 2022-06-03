МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Дисконт российской нефти связан с политическими причинами, которые, в свою очередь, провоцируют логистические и финансовые проблемы. Помимо эмбарго со стороны ЕС, США и некоторых других стран, на торговлю нефтью влияют и другие санкции. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Цены на нефть ускорили снижение на ожиданиях новостей от ОПЕК+

Он объяснил, что из-за репутационных рисков многие нефтетрейдеры, морские перевозчики, страховые компании и другие участники рынка предпочитают избегать бизнеса с нефтью Urals, что сужает возможности по выбору контрагента для российских компаний.

"Это повышает логистические издержки и заставляет привлекать покупателей более низкими ценами. Также стоит отметить сложности с расчетами по сделкам, поскольку связи между российской и мировой финансовой системами серьезно пострадала из-за санкций", — добавил Галактионов.

Если взять аналогии, продолжил эксперт, то можно обратить внимание на иранскую и венесуэльскую нефть, которые также торгуются с дисконтом. Этот дисконт ниже, но и политический конфликт между этими странами и США сейчас вне стадии обострения.

"Вероятно, дисконт российской Urals точно также сократится в будущем с нынешних $20-30 до $10-15 с барреля Brent", — подытожил эксперт.