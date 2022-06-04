МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. На ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют право не только граждане России, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям, пояснила агентству "Прайм" глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева. Путин предложил установить выплату за награды многодетным семьям

По ее словам, речь идет об инвалидах и детях-инвалидах, ветеранах и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.д, а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов.

ЕДВ носит социальный и профессиональный характер. Во втором случае деньги предназначены для представителей отдельных профессий. Например, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работникам организаций угольной промышленности или работающих в условиях Крайнего Севера и т.д.

К социальным ЕДВ можно отнести и выплаты, предусмотренные для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста. "Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие – тот, кто ухаживает, должен быть безработным", — подчеркнула Старожильцева.

Также пенсионерам, по ее словам, предусмотрена надбавка за иждивенцев. Денежную прибавку можно получить за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более трех человек. Право на такие доплаты имеют оба пенсионера, на иждивении которых находятся дети, внуки, братья или сестры. В России повышаются пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

"Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплаты", — добавляет зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Виктория Шакина. То же касается и случая, если гражданин имеет право на ЕДВ по нескольким законам.

Исключений немного: "чернобыльцы", герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, герои Труда СССР и России и полные кавалеры ордена Трудовой славы. Им может устанавливаться ЕДВ одновременно и по другому основанию.

"При этом автоматическое начисление ЕДВ получают только те, кто получают пенсию по инвалидности, а все остальные должны обратится в ПФР или МФЦ с подачей соответствующего заявления", — подчеркнула Шакина.

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2022 году проиндексирован с 1 февраля на 8,4% исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2021 год выплат, пособий и компенсаций.