МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. На следующей неделе цены на "черное золото" вряд ли изменятся драматически и, вероятнее всего, останутся у отметки близкой к $120 за баррель, балансируя в коридоре в $116-121 за баррель. Такой прогноз высказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. В Евросоюзе назвали последствия эмбарго на нефть из России

Он напомнил, что после решения ОПЕК+ об увеличении поставок на 648 000 б/с в июле и августе (что на 200 000 б/с больше, чем было запланировано исходя из квот на добычу, утвержденных еще в прошлом году) нефть отступила от уровней выше $120 за баррель и торгуется близко к отметке в $116,5 за баррель.

"Такое решение ОПЕК+ было воспринято как "символическое" многими аналитиками, так как снижение добычи "черного золота" в России может перевалить за 1 млн б/с после того, как ЕС ввел частичное эмбарго на нефть, поставляемую из России морским путем (что составляет около 2/3 от всего нефтяного экспорта РФ). Кроме того, в своем заявлении альянс и его союзники отметили восстановление спроса на нефть на фоне отмены жестких антикоронавирусных ограничительных мер в Шанхае", объяснил аналитик.

Маслов считает, что текущая ситуация вряд ли выгодна для картеля, так как многие страны не могут наращивать добычу нефти такими быстрыми темпами из-за недофинансированной нефтедобывающей отрасли, а Россия и вовсе страдает от проблем с рынками сбыта, так как во многом нефть из РФ покупают сейчас только в Азии (за исключением некоторых стран центральной-восточной Европы). Единственной страной способной быстро наращивать объемы добычи остается лидер ОПЕК — Саудовская Аравия.

"Здесь стоит отметить, что саудиты ранее отклоняли просьбы США об увеличении добычи, но опасения, что стремительно растущие цены могут привести мир к рецессии, похоже, заставили изменить решение главного мирового экспортера нефти", заметил аналитик.

Что касается нового шестого пакета санкций со стороны ЕС, то отдельно стоит отметить, что в Европе нефть покупается с достаточно большой скидкой, что открывает двери к перепродаже нефтепродуктов в третьи страны, сказал Маслов.