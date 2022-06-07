МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Уверенный рост рубля, который мы наблюдали на протяжении последних недель, рано или поздно должен закончиться. Волатильность сошла на нет, а по мере того, как Банк России будет смягчать регулятивные меры, доллар довольно быстро отыграет позиции. Поэтому покупать безналичные доллары, если вы хотите таким образом защитить рублевые сбережения от девальвации, имеет смысл сейчас, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Ушел в отрыв: почему рубль "порвал" с привычной экономикой

КТО КОГО ПЕРЕИГРАЕТ

По их мнению, текущий курс рубля сформирован как благодаря усилиям Центробанка, так и создавшейся ситуацией с превалированием доходов от экспорта над расходами на импорт. Спрос на доллар снизило и отстранение российских контрагентов от западных финансовых центров, и это укрепило рубль, объясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль.

"Постепенно Банк России будет смягчать регулятивные меры на валютном рынке, и доллар отыграет упавшие позиции", — говорит она.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Александра Потавина, многонедельное укрепление курса рубля, последующее ослабление и новая волна укрепления — это нормальное поведение национальной валюты, когда курс формирует равновесные торговые уровни, поскольку Центробанк не имеет возможности оперативно влиять на его стабильность.

Еще через пару недель, по его словам, станет понятно, что рубль достиг целей среднесрочного укрепления. В июне торговый диапазон по доллару, видимо, будет сохраняться в границах 56-67 рублей, а по евро — в рамках 57-68 руб.

Согласованное странами ЕС введение частичного эмбарго на российскую нефть подтолкнуло мировые цены на нефть к дальнейшему росту. А чем дороже нефть, тем больше долларов за нее получают российские нефтяные компании и госбюджет. Отсюда вытекает, что снижение объемов добычи и поставок на экспорт сейчас компенсируется более высокой стоимостью сырья. "Цикличность рынка говорит о том, что рано или поздно высокие цены на сырье скорректируются. Когда это произойдет, рублю девальвации также не избежать, поэтому текущие уровни могут быть интересны для покупки валюты только на долгосрочную перспективу", — полагает Потавин.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ДЕВАЛЬВАЦИИ

Доллар необходим тому, кто совершает сделки на международных торговых площадках или просто собирается выехать за границу. А вот стоит ли покупать безналичные доллары, чтобы уберечься от инфляции? Эксперты придерживаются разных точек зрения на этот счет.

По мнению Скрыль, делать накопления в долларах или евро, чтобы не потерять средства под давлением инфляции сегодня не так выгодно, как ранее. "Во-первых, из-за высокой учетной ставки банки предлагают выгодные депозиты. Во-вторых, Америка страдает от небывалой инфляции и судьба доллара не так ясна, особенно в преддверии наступления всеми предрекаемого кризиса", — поясняет она.

В то же время частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров уверен, что покупать доллары и евро стоит именно сейчас, пока они на минимуме — пока в безналичной форме. С высокой вероятностью в ближайшие несколько месяцев рубль ослабеет, так как нужен равновесный курс для балансировки бюджета. Дело в том, что основной финансовый документ страны сформирован исходя из прогнозной стоимости доллара на этот год на уровне 72 рубля. ЦБ будет предпринимать шаги, чтобы привести доллар к этому уровню, объясняет эксперт.

А кроме того, из-за слишком крепкого рубля проседают доходы компаний-экспортеров и доходы бюджета. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

Де-факто от того, что часть сбережений будет храниться в долларе, плохого ничего не будет, продолжает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Его движение на территории России ограничивать полностью власти все равно не планируют.

"Рано или поздно наладится ситуация с наличностью, поэтому при желании через несколько месяцев можно будет вывести в кэш те покупки американской валюты, которые делаются сейчас", — рассуждает он.

ПОДНЯТЬСЯ СО ДНА

Что касается вопроса о том, достиг ли доллар своего дна относительно российской валюты, то, по мнению экономиста, это произошло еще пару недель назад, когда он опускался до 55 рублей. Сейчас "куда больше вероятность того, что он будет постепенно расти, чем снижаться обратно на показатели ниже 60". К тому же ЦБ фактически предпринимает все возможные шаги для этого — и ослабляет давление на экспортеров, и расширяет лимиты по выводу валюты за границу, и снижает ключевую ставку, которая с очень большой вероятностью упадет уже в район 10% в эту пятницу. Блокада прорвана: деньги от нефти нашли дорогу в Россию

Чем ниже ключевая ставка ЦБ, тем меньше у инвесторов интерес в том, чтобы держать рубль, особенно при возрастающей ставке рефинансирования ФРС.

Сейчас макроэкономические движения не сильно влияют на рубль, но, как только Россия начнет открываться для остального мира, эти факторы, по мнению Переславского, могут очень сильно повлиять на дальнейшее движение рубля в момент переоткрытия рынка для нерезидентов, подбросив его до 70, а то и выше.