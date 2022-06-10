МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Китай значительно увеличил импорт нефти в мае на фоне восстановления спроса. Экспорт китайских нефтепродуктов с начала этого года упал, несмотря на высокую рентабельность переработки. Поставки СПГ в страну снижаются. Россия планомерно увеличивает экспорт природного газа в Китай по "Силе Сибири". Бразильский сериал, или почему Америка и Китай не будут вместе

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПРОСА НА ИМПОРТНУЮ НЕФТЬ

Согласно данным Главного таможенного управления Китая, в мае импорт нефти в страну вырос на 12% в годовом исчислении, достигнув 45,8 миллиона тонн (10,79 млн баррелей в сутки). В апреле китайские компании закупили за рубежом 10,5 миллиона баррелей в сутки. В прошлом году среднесуточный объем поставок в страну, которая является крупнейшим импортером энергоносителей в мире, составил миллиона баррелей в сутки.

В январе-мае этого года импорт нефти составил 217 миллиона тонн (10,49 миллиона баррелей в сутки), что на 1,7% меньше по сравнению с тем же периодом годом ранее.

В конце первого квартала спрос на нефтепродукты на внутреннем рынке Китая снизился из-за ограничений, введенных после вспышки коронавируса. Жесткие ограничения были введены в ряде крупных провинций и городов Китая, включая Шанхай и Пекин.

Кроме того, из-за быстрого подорожания нефти в начале года китайские нефтеперерабатывающие компании использовали запасы, накопленные в 2020 году в коммерческих и стратегических хранилищах. Китайские власти позволили государственным НПЗ использовать сырье из стратегических хранилищ с целью сдержать рост цен на нефть, поставляемую из-за рубежа. Гегемон почуял угрозу: США ищут союзников для дружбы против Китая

В 2020 году после обвала цен на энергетическом рынке, связанного с пандемией коронавируса, китайские государственные компании начали скупать подешевевшую нефть по всему миру. Объемы импорта нефти существенно превысили мощности китайских НПЗ. В результате, коммерческие и стратегические запасы нефти в Китае превысили 1 миллиард баррелей.

По данным компании Vortex Analytics, которая осуществляет мониторинг китайских запасов нефти, сейчас в хранилищах страны содержится 920 миллионов баррелей. Этого объема достаточно для обеспечения потребностей китайских НПЗ в течение двух месяцев.

Из-за введенных ограничений на внутреннем рынке сократился спрос на нефтепродукты, что стало причиной снижения загрузки китайских НПЗ в марте и апреле. Однако в мае расположенные в провинции Шандун независимые НПЗ значительно увеличили объемы производства. По данным китайского консалтингового JLC, на прошлой неделе их загрузка превысила 60%. В апреле этот показатель составлял менее 50%.

Ожидается, что в июне объемы нефтепереработки продолжат рост в связи с завершением плановых ремонтных работ на крупных НПЗ в провинции Шандун, принадлежащих китайским государственным компаниям. Эти заводы являются крупными потребителями российской нефти сорта ВСТО, которая отгружается на терминале Козьмино на побережье Японского моря. Козьмино является конечным пунктом магистрального трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

После начала спецоперации на Украине Южная Корея, Тайвань и Япония отказались покупать российскую нефть. По сообщениям западных источников, сейчас всю нефть в Козьмино покупают китайские компании.

ПАДЕНИЕ ЭКСПОРТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

Главное таможенное управление КНР также сообщило о сокращении в мае экспорта нефтепродуктов из Китая на 40% по сравнению с маем 2021 года — до 3,27 миллиона тонн. В январе-мае экспорт всех видов нефтепродуктов снизился на 38,5% в годовом исчислении. В топку: кто уводит российский уголь из-под носа Запада

Несмотря на высокую рентабельность переработки из-за увеличения спроса на моторное топливо в мире, китайские власти ограничивают экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить ажиотажного спроса со стороны независимых НПЗ, поскольку техническая оснащенность некоторых из них не позволяет осуществлять глубокую переработку и выпускать моторное топливо, отвечающее современным экологическим требованиям.

По сообщениям агентства Reuters, на этой неделе китайские власти предоставили квоты на экспорт нефтепродуктов в размере 4,5 миллиона тонн с целью сократить запасы, которые накопились из-за ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса после появления штамма "омикрон".

Пекин 1 июня объявил о снятии многих коронавирусных ограничений в Пекине и Шанхае. В связи с этим китайские эксперты надеются на ускорение темпов экономического роста во второй половине года.

ИМПОРТ СПГ СОКРАЩАЕТСЯ

В мае поставки природного газа — по трубопроводам и в виде СПГ — составили 9,07 миллиона тонн. В январе-мае этого года поставки природного газа в Китай снизились на 9,3% относительно того же периода 2021 года — до 44,91 миллиона тонн (примерно 62 миллиарда кубометров). Эксперт объяснил, почему Европа не сможет уйти от российского газа

Сокращение импорта природного газа происходит за счет уменьшения поставок подорожавшего СПГ. Кроме того, Китай стремится снизить зависимость от поставок СПГ из Австралии. И без того сложные политические отношения между двумя странами обострились после создания Вашингтоном блока AUKUS, в который помимо США вошли Австралия и Великобритания. В прошлом году на Австралию пришлось свыше 39% от всего объема СПГ, который импортировал Китай.

Западные эксперты прогнозируют, что Пекин может сократить импорт СПГ в этом году на 19% по сравнению с 2021 годом — прежде всего из Австралии.

В прошлом году Китай стал крупнейшим в мире импортером СПГ в мире. Импорт СПГ в страну достиг рекордного уровня — 78,9 миллиона тонн.

Несмотря на ожидаемое снижение импорт СПГ, поставки трубопроводного газа на китайский рынок продолжат расти. Основным поставщиком останется Туркменистан. Россия продолжит наращивать экспорт газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" в соответствии с долгосрочным соглашением между "Газпромом" и китайской CNPC. В 2021 году поставки по "Силе Сибири" достигли 10,4 миллиарда кубических метро, а в этом году должны составить 15 миллиардов.

Возможность импортировать российский газ по "Силе Сибири" имеет большое значение для Пекина в связи с планами Казахстана и Узбекистана полностью отказаться от экспорта природного газа в Китай.