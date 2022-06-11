МОСКВА, 11 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Усугубившаяся ситуация с производством удобрений в Великобритании и негативные новости на рынке природного газа придали новый импульс дискуссии о ситуации c продовольственной безопасностью в Европе и мире. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

ОБЫДЕННОСТЬ И ФОРС-МАЖОР

Начало летнего сезона — привычное время для удешевления природного газа в Европе: потребность в отоплении помещений отпадает, а необходимости в интенсивном охлаждении воздуха, то есть кондиционировании, пока нет. И в текущем году первая декада июня не должна была стать исключением. Впрочем, ожидать снижения цен до уровней, бывших привычными до весны 2021 года (когда наметились первые контуры энергетического кризиса не только в европейском регионе, но и в Азии) было бы несколько наивно, отмечают эксперты. Цена в 900 долларов за тысячу кубометров газа в размере в конце мая — начале июня, вне всяких сомнений, выглядела бы фантастикой в прежние времена, когда трубопроводный газ для стран Европы стоил 300-400 долларов. Но не сейчас.

Однако события накануне показали, что и 900 долларов — не обязательно минимум в положении устойчивого дефицита энергоносителя при условии возникновения форс-мажорных обстоятельств. Остановка в США, в штате Техас, крупного терминала Freeport LNG, с которого экспортируется сжиженный природный газ (СПГ) в Европу, спровоцировала его заметное удорожание в регионе, выразившееся в росте цены на нидерландском хабе Title Transfer Facility (TTF) в первые часы торговой сессии 9 июня на 16%, затем — еще на 7%. А стоимость энергоносителя в Великобритании подскочила на 39%, прежде чем снова стала снижаться.

В связи с произошедшим снова возник вопрос, сможет ли Европа обеспечить себя достаточными объемами газа в соответствии с грандиозными планами на ближайший отопительный сезон в рамках обеспечения своей энергетической безопасности. А в условиях обострения проблем на мировом продовольственном рынке это обстоятельство оказывается еще более актуальным.

ГРОЗИТ ЛИ ГОЛОД

Более того, СМИ Великобритании задаются вопросом, не грозит ли стране нехватка продовольствия в нынешних условиях, когда из-за дороговизны природного газа закрываются предприятия по производству удобрений. Эти опасения заметно усилились в связи с информацией, что компания CF Fertilisers останавливает мощности по выпуску азотных продуктов близ Честера по причине "значительных вызовов", которые стоят перед отраслью. Заместитель главы Национального союза фермеров (NFU) Том Брэдшоу заявил, что новость об остановке предприятия стала для британских аграриев еще одним ударом, в дополнение к запредельно высокой инфляции.

Также в сообщении ассоциации указано, что пандемия Covid-19 и конфликт на Украине привели к удорожанию удобрений в стране более чем втрое. А глава организации Майнетт Баттерс отметила, что ситуация усугубляется неурожаем в Китае и запретом на вывоз зерновых из Индии.

И остановка в США Freeport LNG, с которого, по данным Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), 68% производимого продукта отгружалось в течение последних трех месяцев на рынки именно европейских стран, является лишь дополнительным фактором, способным вызывать озабоченность относительно развития ситуации с обеспечением удобрениями, а значит — и с продовольствием.

Основной базой возникшей нехватки природного газа (и вследствие этого — удобрений) все же стал энергетический кризис, наступивший после масштабных локдаунов в ходе пандемии Covid-19. А экономические санкции, введенные против России "коллективным западом" в связи с ее действиями на Украине, существенно усугубили ситуацию. И хотя соответствующие шаги уже обернулись заметными экономическими проблемами для самих США, Великобритании и ЕС, правящие круги этих стран склонны винить в происходящем именно РФ. Впрочем, эта тактика не приближает сам "коллективный запад" к решению проблем. Скорее, наоборот.

ГАЗА ВСЕ МЕНЬШЕ

"В ситуации, когда с европейского рынка пытаются убрать ключевого поставщика, "Газпром", все мощности по производству СПГ в мире наперечет, и дополнительные объемы из Катара в ближайшие два года не появятся, можно договариваться об каких угодно инвестициях с кем угодно и о чем угодно, — отмечает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Физически газа от этого в мире больше не станет". Если убрать с рынка 100 млрд кубометров природного газа поставщика, дающего 145 млрд кубометров, это означает, что энергоносителя на всех физически не хватит, указывает эксперт. Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

"И это еще Европу выручает Китай, который уже в этом году пережил жесткие локдауны, пережил олимпиаду, и все это способствовало ослаблению потребности страны в СПГ, в результате чего некоторые объемы из КНР продавались на европейском рынке, — рассказывает он — То есть Китай еще не вступил в борьбу". Когда КНР снова понадобится больше газа, опять на рынке возникнет дефицит. "Темпы закачки в европейские хранилища в последние месяцы то превышают средние за пять лет показатели, то наоборот, отстают от них, — указывает Симонов. — И это показывает хрупкость ситуации".

"С 2022 года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ", — напоминает эксперт Дмитрий Коптев, директор медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК). К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от емкости ПХГ, в последующие — 90%. Законтрактованные, но не используемые мощности по хранению подлежат принудительному заполнению рыночным оператором. "Именно к этому уровню европейцы и будут стремиться во избежание прошлогодней ситуации, когда к отопительному сезону Европа подошла с полупустыми хранилищами", — указывает специалист.

ДОРОГОВИЗНА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

"Не люблю вульгарное слово "кризис", — делится руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Но сильный рост цен на продовольствие в Европе неизбежен". Сейчас, по наблюдениям эксперта, есть два типа прогнозов. Согласно первому, "все будет дорожать". Второй обещает, что "цены развернутся", "инфляция замедлится". "Я слабо верю в первый, — говорит специалист. — Происходящее напоминает кризис семидесятых годов прошлого века".

Помимо сложностей на рынках энергоресурсов, Колташов указывает на "коллективный запад" как генератор инфляции, провоцирующий ситуацию сверхнизкими ставками. "И ФРС, и ЕЦБ декларируют, что готовы повысить ставки, — отмечает он — Но на деле эти заявления, видимо, так и останутся декларациями".

Также следует помнить, что США и их ближайшие союзники, заморозив российские счета, потеряли доверие как абсолютно надежная "гавань" для международных резервов, а это тоже не лучшим образом будет влиять на прочность ведущих западных валют, считает эксперт.

Таким образом, существуют весьма серьезные перспективы существенного и достаточно длительного удорожания продовольствия не только в "третьем мире", но и в привыкших считаться благополучными странах "коллективного запада".