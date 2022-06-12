МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Главный виновник провала санкций Запада против России – нобелевские лауреаты по экономике за последние 30 лет. Эти люди получали премии, посты в солидных университетах США, но не смогли вовремя предупредить политиков о последствиях противостояния с РФ, рассказал агентству "Прайм" экономист Василий Колташов. Подрезали крылья американской мечте: к чему привели санкции против России

"Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции", — указал он.

Сегодняшний масштабный кризис отчетливо показал, что западная экономическая школа оказалась неспособна предположить, что в зоне, по которой сильнее всего ударят санкции, окажется именно Европа. Она станет настоящим "генератором инфляции", которая ударит по всему миру и в конечном итоге по всей западной экономике.

Второй провал – никто до сих пор не выдал внятного рецепта, что же делать в сложившейся ситуации. Не разработан план действий, направленный на то, чтобы ударить непосредственно по России, а не по Европе. Было продемонстрировано, что главная слабость Запада – ничтожество его интеллектуальной и аналитической элиты. Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

"Все эти годы они нахваливали неолиберализм, пропагандировали, что США – великая страна, а так называемый "вашингтонский консенсус" приведет к вечной стабильности и безграничному влиянию на товарные рынки и рынки ценных бумаг", — напоминает Колташов.

"По факту же оказалось, что это не гиганты мысли, а интеллектуальные тараканы, которые просто разбежались по углам", — заключил экономист.