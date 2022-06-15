МОСКВА, 15 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Неприятностью обернулся ремонт в Канаде газоперекачивающих агрегатов Siemens, используемых в работе газопровода "Северный поток". Ситуация уже привела к резкому сокращению поставок природного газа и его значительному удорожанию в Европе. Решения проблемы пока не видно, а риски растут. Катят бочку: с кем Европе придется драться за газ

САНКЦИИ РАБОТАЮТ

"Газпром" не смог своевременно получить от немецкого концерна Siemens необходимые газоперекачивающие агрегаты (ГПА) по окончании выполненных ремонтных работ.

Siemens подтвердил, что не может вернуть один газотурбинный двигатель для "Северного потока" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций Оттавы. Об этом сообщили Bloomberg и немецкое издание Berliner Zeitung. Более того, собеседник американского агентства заявил, что вторую турбину, подлежащую техническому обслуживанию, также не могут отправить за границу.

В немецком концерне заверили, что работают над приемлемым разрешением возникшей ситуации.

В свою очередь, российский поставщик сокращает подачу природного газа по балтийскому маршруту "Северный поток", по которому до 55 млрд кубометров энергоносителя ежегодно поступает в Германию. "Поставки газа в газопровод "Северный поток" в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)", — заявил "Газпром" в своем официальном телеграм-канале 14 июня, связав эту ситуацию с работой компрессорной станции (КС) "Портовая".

Уже днем 15 июня российская компания сообщила, что останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая" "в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя)". А это означает, предупредил "Газпром", что "производительность КС "Портовая" с 01:30 МСК 16 июня составит до 67 млн куб. м в сутки.

АМЕРИКАНЦЫ ПОДВЕЛИ

Не следует забывать, что крупные технологические объекты нуждаются в регулярных профилактических работах. И "Северный поток" — не исключение: трубопровод будет простаивать в период между 11 и 21 июля, уточнил Bloomberg. В связи с этим, прокачка газа по маршруту не будет осуществляться в период продолжительностью до двух недель, сообщило Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA), выполняющее роль отраслевого регулятора.

Ситуация с обеспечением дополнительными объемами природного газа в странах ЕС, где сейчас проходит интенсивная кампания по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ), усугубляется фактом аварии на одном из основных терминалов в США, Freeport LNG, с которого на экспорт в Европу отправляются крупные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Предприятие объявило, что ремонт после произошедшего 8 июня возгорания будет длиться не три недели, как об этом сообщалось на днях, а до трех месяцев. Окончательное восстановление работоспособности объект ожидается только к концу 2022 года.

Негативный новостной фон привел к тому, что уже утром 15 июня цена на природный газ на ключевом в Европе хабе, Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах, впервые с 13 мая превысила уровень, который соответствует 1100 долларов за тысячу кубометров. К вечеру цены выросли на 25% к предыдущему дню, впервые с конца апреля превысив 1300 долларов за тысячу кубов.

НЕПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов напоминает, что "Северный поток" протяженностью 1,2 тыс. км, полноценная работа которого обеспечивается с помощью расположенной в районе Выборга КС "Портовая", сейчас является основным маршрутом поставок российского природного газа в Европу. "Выпадение 67 млн кубометров в сутки может стать ощутимым не столько для "Газпрома", сколько для потребителей в Европе, которым необходимо активно заполнять хранилища на пути к отопительному сезону", — считает эксперт. С черного хода. Запад ищет лазейки к российской нефти

Текущая ситуация достаточно неприятна и для "Газпрома", отмечает эксперт Дмитрий Коптев, директор медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК). "У компании остается все меньше возможностей для поставок на европейские рынки", — рассуждает он. После отказа украинской стороны принимать заявки на прокачку через пункт "Сохрановка" объем газа, поставляемого через ГТС Украины, сократился более чем вдвое. На 15 июня заявка на прокачку через ГИС "Суджа" составила 41,9 млн кубометров, указывает специалист.

"До этого через Украину поставлялось около 100 млн кубометров газа в сутки, — напоминает он. — Газопровод "Ямал-Европа" мощностью 33 млрд кубометров в год полностью остановлен после введения Россией санкций против оператора польского участка трубы EuRoPol GAZ". Учитывая, что ранее не удалось запустить "Северный поток — 2", добавившиеся из-за западных санкций проблемы с первым "Северным потоком" несут серьезные риски, указывает Коптев.

"Критической ситуация может стать уже в июле, — опасается эксперт. — На этот месяц запланирована инспекция "СП-1" германскими техническими ведомствами".

Теоретически невозможность технического обслуживания — вполне достаточная причина для запрета эксплуатации, полагает он. "Если педантичные немцы пойдут на этот шаг, то для экспорта у "Газпрома" останутся только черноморские трубопроводы — "Турецкий" и "Голубой" потоки суммарной мощностью менее 50 млрд кубометров в год", — резюмирует специалист.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин соглашается, что связанное с ситуацией вокруг оборудования Siemens сокращение поставок — довольно серьезное испытание для "Газпрома": его среднесуточный экспорт в дальнее зарубежье может уменьшиться на 15% относительно первой половины июня. "Однако если к середине июля вопрос будет решен, то большого влияния на объемы еще не будет, "потеряется" около 1,5 миллиардов кубометров", — уточняет эксперт.

Если отсчитывать снижение от майского уровня — около 170 млн кубометров в сутки — то оно составляет 70 млн кубометров в сутки, рассуждает Кокин. "За три месяца, если ориентироваться на данные "Газпрома", это уже 6,3 млрд кубометров, то есть 24% от общего объема газа в европейских ПХГ на 13 июня", — отмечает он. А это существенно для планов заполнения ПХГ: сейчас уровень энергоносителя в них составляет примерно 52%, цель к началу осенне-зимнего сезона — 90%. "Правда, на прошлой неделе объемы экспорта по "СП-1" уже снизились примерно до 145 млн кубометров в сутки, но к осени — или из-за жары в июле-августе — отборы должны вырасти при наличии технической возможности", — уточняет Кокин.

ЕСТЬ ЛИ БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

Коптев из ИртТЭК констатирует, что власти Канады, чьи санкции привели к этой ситуации, едва ли пойдут на их отмену, чтобы выручить европейцев. "Канада куда охотнее прислушивается к США, которые настаивают на отказе Европы от российских энергоносителей", — указывает эксперт.

А Кокин из "Открытие Инвестиции" полагает, что с учетом важности оборудования для снабжения газом ЕС власти Канады все же сделают исключение, и турбины вернутся на компрессорную станцию.

Впрочем, и представитель ИртТЭК полностью не исключает такую возможность. "Все же в Европе полномасштабного топливного кризиса никто не хочет", — отмечает Коптев.

Кроме того, во избежание кризиса поставок, Берлин может пойти на такой шаг, как выдача разрешения на эксплуатацию "Северного потока — 2", обе нитки которого находятся в полной технической готовности и ждут только сигнала от немецкого регулятора BNetzA. "Также "Газпром" может заняться "каннибализмом" — переброской исправной техники со второстепенных направлений на "СП-1", — считает он.

Локтюхов из ПСБ указывает, что затягивание решения возникшей проблемы может привести к дальнейшему удорожанию газа в Европе: оперативно эти объемы Германии получить сложно. "Таким образом, вопросы налаживания поставок выходят за рамки проблем бизнеса, — делает вывод специалист. — А для перенаправления поставок через другой газопровод, как и для возврата ремонтируемого оборудования, нужны политическая воля и соответствующие переговоры". Раздраконить всех: США хотят российской нефти за бесценок

Значит, ситуация вряд ли разрешится быстро, считает эксперт. Будет ли Берлин при этом добиваться от своих партнеров по санкционной антироссийской линии исключений для оборудования Siemens, требуемого газопроводу "Северный поток", вопрос открытый, считает Локтюхов. Пока рано говорить, сыграют ли свою роль дефицит природного газа и проблемы в экономике из-за роста цен, или Германия предпочтет подождать и поискать другие возможности доставки энергоносителя, полагает он.

"Вероятно, ощутимое давление на европейских политиков со стороны потребителей можно будет увидеть ближе к отопительному сезону 2022/2023, — полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. — Тогда промышленность и частный сектор начнут остро ощущать, что проблема носит не временный, а затяжной характер, и сама собой она не решится". Сложности с "Северным потоком" — лишь один из компонентов проблемы, отмечает специалист.