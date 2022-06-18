МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Путешествия по России вполне могут стать достойной альтернативой отпуску за границей. Как правильно организовать свой отпуск, сделав его достаточно бюджетным, рассказывают эксперты, опрошенные агентством "Прайм". Наказан за кешбэк. Когда банки могут лишить вас бонуса

КАК ГОРЯЧИЕ ПИРОЖКИ

Самый лучший способ экономии на путешествиях — планировать их заранее, убежден сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"После того, как в марте-апреле для россиян начали массово закрываться границы, номера в хороших гостиницах на юге страны на лето разлетелись, как горячие пирожки, причем далеко не всегда по адекватным ценам. Зато те, кто бронировал отели на рубеже зимы и весны, в итоге получили номера чуть ли не вдвое дешевле, чем они стоят сейчас", — рассказывает он.

В сегменте хостелов, апартаментов или гостевых домов ситуация в корне не отличается — если места и есть, то значительно дороже, чем до того, как закрылся въезд во многие европейские государства.

Примерно такая же история и с железнодорожными билетами, и с авиаперелетами — из-за ажиотажного спроса на внутренний туризм цены значительно выросли. И здесь, по словам Переславского, тоже работает принцип раннего выкупа билетов. Простой пример: "Сапсан" за полтора-два месяца до поездки будет стоить на 20-30% дешевле, чем за неделю до дня отправления.

Поездки на автомобиле могут быть интересны, по словам финансиста, если ездить относительно недалеко от города проживания. К примеру, многие часто ездят из Москвы в Петербург на автомобиле, поскольку по времени это примерно то же самое, что на поезде, а по деньгам выйдет даже дешевле, чем купе, особенно если едут более трех человек.

КЕШБЭК

Традиционные предложения по планированию отпусков заранее, конечно, работают, но в современных условиях люди часто принимают решение о месте и времени проведения отпуска в сжатые сроки, говорит профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

Чтобы минимизировать расходы на отдых, эксперт советует изучить предложения банков по кешбэку, скидкам и специальным предложениям. Так, интересные партнерские предложения встречаются в рамках программ лояльности. Вам могут вернуть часть средств на карту при оплате туров, гостиниц, билетов у партнеров-банков, либо предложат повысить класс обслуживания в самолете, предоставят возможность посещения лаундж-зоны аэропорта.

Национальная платежная система "Мир", вне зависимости от банка, предлагает множество вариантов повышенного кешбэка по предложениям партнеров. Это касается некоторых туроператоров и транспортных систем.

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская также напоминает, что многие банки предлагают оформить дебетовые карты, подключенные к программам лояльности авиакомпаний. Так, "Аэрофлот" дает своим клиентам возможность накапливать мили, которые впоследствии можно использовать при оплате билетов.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

Летом многие традиционно выбирают отдых на море. Однако туристическая инфраструктура России сегодня интенсивно развивается, альтернативой морским курортам может стать и пляжный отдых в отелях на крупных водохранилищах и реках. Россиянам рассказали, во сколько сейчас обойдется отдых за рубежом

На развитие внутреннего туризма, по словам Сорокиной, в последнее время выделяется достаточно средств. Этот вопрос актуален не только для местных органов власти, которые стараются повысить узнаваемость региона, организуя благоприятную предпринимательскую среду для развития туризма, но и формируя новые места притяжения: музеи, туристические маршруты и т.д.

Путешествие по достопримечательностям и историческим местам можно организовать как через турагентство, так и самостоятельно, изучив различные сайты, в том числе региональные.

Как отмечает Переславский, на питании и экскурсиях можно спокойно сэкономить, просто изучив интернет в поиске интересных мест, что будет дешевле и определенно интереснее. "Это можно воспринимать как некий квест", — говорит эксперт.

Выбрав направление путешествия, Сорокина советует уточнить, не проводится ли в это время в регионе крупное мероприятия.

"Закон рынка гласит: спрос определяет предложение — то есть если вырос спрос, то обязательно повысится цена на поездку и аренду гостиницы. Соответственно, если в регионе планируется крупный форум, фестиваль, то вы обязательно столкнетесь, с одной стороны с нехваткой билетов или номеров в гостинице, с другой — с повышенными ценами предложения этих услуг", — объяснила экономист.

Как это ни удивительно, но зачастую туристические агентства предлагают комплексные решения по турам дешевле, чем самостоятельное бронирование напрямую в гостинице и покупка билета. "Это обуславливается многими факторами: необходимостью использовать заранее выкупленный номерной фонд, загрузкой транспорта, скидками за масштаб. Поэтому стоит проанализировать несколько вариантов организации тура. Однако необходимо проверить реальную стоимость услуги, на которую предлагается скидка — например, трансфер от отеля часто значительно дороже аналогичной услуги такси, заказанной через распространенные мобильные приложения", — сказала эксперт.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ

Большие компании смогут сэкономить, сняв квартиру, котедж или апартаменты. Зачастую это выгоднее, чем отдельные номера в гостинице. По оценкам владельца и генерального директора российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрия Кузнецова, экономия может достичь 50-70%. Особенно это стало актуально в последние годы, когда в условиях пандемии и санкций отели были вынуждены значительно поднять цены. Кроме того, в гостиницах, как правило, берут плату за каждого постояльца, а в квартиру можно въехать всей семьей без доплаты.

"А если вы собираетесь на отдых на длительный срок, то у хозяина квартиры можно ещё попросить и скидку, они часто идут навстречу своим гостям. К тому же, во всех квартирах, как правило, есть и собственная кухня, где можно готовить самостоятельно и экономить таким образом на питании", — говорит он. Эксперт перечислила лучшие отели для семейного отдыха "не за миллион"

При этом Кузнецов не рекомендует арендовать жильё прямо в центре или на первой линии — если уйти "немного вглубь" города, можно сэкономить до 50%. Также эксперт посоветовал "играть" с близлежащими датами — иногда хозяева ставят разную цену, в зависимости от дня недели, проходящих в городе праздников и других факторов.

И при аренде жилья стоит помнить про бонусные программы и кешбэки, выбирать сервисы бронирования, где есть такие опции. Так можно сэкономить до 30%.