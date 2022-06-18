МОСКВА, 17 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Франция перестала получать природный газ, который прокачивался в страну из России транзитом через Германию. О перспективах такого развития событий задумался "Прайм". США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

ПОТОК ИССЯКАЕТ

Во Францию перестал поступать трубопроводный природный газ из Германии, сообщили 17 июня СМИ со ссылкой на французского оператора газотранспортной системы GRTgaz. При этом компания указывает на сокращение поставок энергоносителя из России как причину возникшей ситуации.

"С 15 июня GRTgaz отмечает приостановку прокачки физических объемов между Францией и Германией. Мощность потока составляла примерно 60 гигаватт-часов в сутки в начале 2022 года, что соответствует всего 10% мощности в пункте соединения [газотранспортных систем двух европейских стран]", — цитирует Reuters заявление GRTgaz.

При этом компания заверила, что причин для беспокойства нет: подземные хранилища газа (ПХГ) во Франции заполнены на 56%. Также GRTgaz подтвердила намерение продолжать их пополнение. Весной текущего года власти ЕС согласовали жесткий общеевропейский план, обязывающий страны объединения довести запасы к началу отопительного сезона, 1 октября 2022 года, до уровня не ниже 80% общей емкости ПХГ, к 1 ноября — до уровня не ниже 90%.

По состоянию на 13 июня запасы в европейских ПХГ, как сообщил "Газпром" в своем Telegram-канале со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE), были восполнены на 26,2 млрд кубометров. Однако для выхода на уровень 90% заполненности подземных хранилищ компаниям предстоит закачать еще около 37 млрд куб. м газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 года — 46,2 млрд куб. м, говорится в сообщении российского концерна.

ХОРОШАЯ МИНА ПРИ ПЛОХОЙ ИГРЕ

Ранее французская GRTgaz заверяла, что не видит угрозы прекращения поставок природного газа во Францию летом текущего года, поскольку нехватка объемов из-за перебоев с поступлением энергоносителя из Германии будет в случае необходимости компенсирована импортом из Испании и других альтернативных источников.

Следует заметить, что Франция в меньшей степени зависит от газа, чем многие другие члены ЕС. В стране достаточно развита, например, атомная энергетика, значимость которой Париж явно не собирается снижать. Однако возникшая ситуация с приостановкой трубопроводных поставок из Германии явно не была предусмотрена заранее и является классическим форс-мажором. А это означает, что энергобаланс Пятой республики рискует оказаться существенно нарушенным. В противном случае Франция может не справиться с поставленной задачей по заполнению своих ПХГ к началу предстоящего отопительного сезона.

Между тем, другой европейский партнер "Газпрома", работающая в соседней с Францией Италии энергетическая компания Eni, по данным СМИ, заявила со ссылкой на российский концерн, что тот гарантировал доставку лишь половины объема, который она запросила 17 июня, 63 млн кубометров в сутки.

Что касается Испании, то расчет Парижа на дополнительные поставки этого соседа по общеевропейскому дому строится, по-видимому, на наличии развитой сети терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) Пиренейского полуострова, далекой от полной загрузки.

ГАЗА БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ

Однако, как неоднократно указывали "Прайму" отраслевые эксперты, ситуация на мировом рынке СПГ в настоящее время крайне напряженная, она характеризуется явной нехваткой энергоносителя, восполнить которую в ближайшие два-три года будет просто нечем.

В свою очередь, рассчитывать на увеличение трубопроводного экспорта из России по существующим маршрутам Европе, по всей видимости, не приходится. То есть, либо Германия сможет договориться с Канадой о возвращении из ремонта, несмотря на режим антироссийских санкций, газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens, который Оттава просто отказалась возвращать, либо Берлину придется пересмотреть свою позицию по вопросу о введении в эксплуатацию построенного, но так и не заработавшего трубопровода "Северный поток — 2".

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То есть события на европейском рынке природного газа пока развиваются таким образом, что планы ЕС по накоплению запасов, достаточных, по разумению Брюсселя, для комфортного прохождения отопительного сезона 2022/2023, рискуют остаться "на бумаге", подтвердив скепсис некоторых экспертов, указывавших, что какие бы самые амбициозные цели ни ставили перед Европой брюссельские чиновники, "газа от этого больше не станет".