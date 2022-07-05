МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Для оформления пенсии по старости требуется соблюдение нескольких условий: достижение пенсионного возраста, наличие трудового стажа и количество заработанных пенсионных коэффициентов. Но не у всех граждан при достижении пенсионного возраста достаточно стажа и пенсионных баллов. Особенно это касается тех лиц, которые много лет работали "всерую" и не платили социальные взносы. Они могут "докупить стаж", рассказала агентству "Прайм" к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмина Иванова-Швец. В ПФР рассказали, когда индексируют пенсию уволившемуся пенсионеру

"Сейчас этот вопрос актуален и для самозанятых, которые сами должны заботиться о своей будущей пенсии", — отметила собеседница.

Она напомнила, что до 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 баллов.

Закон допускает "покупку" половины необходимого стажа, это 7,5 лет. "Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла", — рассказала она.

Экономист подчеркнула, что задумываться о будущей пенсии стоит как можно раньше: если будущий пенсионер за год до выхода на пенсию обнаружит, что ему не хватает двух лет, то за 12 месяцев он не сможет внести всю сумму, чтобы в установленный срок выйти на пенсию. "Баллы начисляются за год, соответственно, работнику необходимо отработать ещё один год, чтобы получить пенсию", — пояснила она.

Будущий пенсионер может получить и максимальное количество баллов: он может внести сумму 293356.80 руб и заработать 8,52 пенсионных балла. При этом зачтется только один год стажа.