МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Выход неподготовленного человека на так называемый маркетплейс, а, проще говоря, на торговую онлайн-площадку, сопряжен со значительным риском потерять деньги. При этом неважно, в качестве кого выступает человек — продавца или покупателя, рассказывает "Прайму" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Центробанк разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

"Казалось бы, что проще — продать свой товар: даешь объявление, по которому находится покупатель, он переводит деньги, человек отправляет товар. Но и здесь мошенники научились ловить на крючок неискушенных продавцов", — говорит эксперт. В основе успешности их действий — нежелание клиентов подробно ознакомиться с правилами пользования торговой площадкой.

"Последствия наступают довольно быстро: человек теряет деньги в сумме цены, объявленной за товар, либо теряет сам товар, либо ему подменяют товар при его возврате", — предупреждает Соловьев.

Характерным признаком мошенничества, как утверждает Соловьев, является перевод разговора в один из мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram).

Продавец теряет бдительность, думая, что теперь у него есть номер телефона покупателя, который в действительности является подменным. Затем в мессенджер приходит ссылка якобы с подтверждением оплаты товара. Однако она ведет на поддельный сайт мошенников, "один в один похожий на личный кабинет продавца на торговой площадке". После перехода на сайт "покупатель" просит продавца нажать на кнопку "подтвердить доставку". Продавец нажимает и… переходит на форму для введения данных его личной банковской карты, на которую "должны" поступить деньги от продажи. После этого продавцу приходит СМС с кодом подтверждения списания средств, резюмирует эксперт.

При этом мошенник утверждает, что это код для зачисления. Продавец вводит код, и деньги уходят мошеннику. "Какое-то время аферист остается на связи с продавцом, и если тот говорит, что деньги на его карту не поступили, то мошенник советует еще раз ввести код, и тогда деньги списываются второй раз", — рассказывает юрист.

Поэтому для продавца есть ряд золотых правил, которые могут уберечь от потери своего товара или денег:

внимательно читать правила пользования маркетпейсом;

не пользоваться мессенджерами при общении с потенциальными покупателями, всегда оставаться на ресурсах торговой площадки;

не вводить срок действия своей банковской карты и CVV-код — они нужны только для оплаты, а не для получения денег на карту;

читать все поступающие от банка СМС, не ведясь на убеждение "покупателя", что слово "списать" — это слово "зачислить";

помнить, что мошенники могут умело притворяться технической поддержкой маркетплейса.

Схемы обмана второй категории посетителей торговых площадок — покупателей — стары как мир, продолжает Соловьев. Мошенники дают объявление о продаже востребованного товара, затем при обращении покупателя сообщают ему в личном кабинете, что товар на складе торговой площадки закончился, но они готовы сделать скидку и отправить товар любым другим сервисом доставки. "Затем предлагают перейти для общения в мессенджер, затем просят перевода денег на карту и после перевода навсегда пропадают", — рассказывает эксперт. Эксперт рассказала о мошенничестве с товарами IKEA

Второй распространенный способ — заманивание крайне выгодной ценой. "Начало мошеннической схемы то же — якобы товар закончился на складе, но есть на другом, вот вам ссылка на страницу, — говорит специалист. — Почувствовавший "удачу" покупатель переходит на похожую на официальный сайт поддельную страницу. А там уже СМС-код от банка, который приходится вводить несколько раз, так как он якобы не проходит. За каждым вводом кода — списанная со счета сумма".

По мнению эксперта, уход многих иностранных брендов с российского рынка только дал "лишние козыри в руки мошенников", они вовсю "распродают" по выгодным ценам остатки брендовых вещей или "параллельный импорт", отчего покупатели и вовсе теряют бдительность, предупреждает Соловьев. Поэтому, решив приобрести товар на торговой онлайн-площадке, необходимо следовать логике и здравому смыслу — соотносить категорию и цену товара с реальным положением дел на рынке и осуществлять взаимодействие с продавцом/покупателем только на самой торговой площадке, подводит итог юрист.