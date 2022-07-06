МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Австрия отняла у "Газпрома" ПХГ в Хайдахе, которое теперь будет передано "другим операторам". Что это означает и следует ли понимать происходящее как потерю российским поставщиком доли на рынке Европы, задался вопросом "Прайм". Европа и Азия начали "великую газовую войну"

СВЕРШИЛОСЬ

Власти Австрии, наконец, совершили то, чем грозили ранее: изъяли в государственную собственность у "Газпрома" подземное хранилище газа (ПХГ) в Хайдахе, одно из крупнейших в Европе. Теперь оно, по словам канцлера страны Карла Нехаммера и министра энергетики Леоноры Гевесслер, будет передано другим операторам.

Само по себе это событие не стало чем-то совсем неожиданным. ЕС не скрывает, что в рамках антироссийского курса рассматривает варианты отказа от поставок энергоресурсов из РФ, и в связи с этим страны объединения изучают способы снижения зависимости от российского природного газа.

СВЯТО МЕСТО?

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, на 4 июля доля "Газпрома" в ПХГ в австрийском Хайдахе (которым в действительности управляют несколько операторов) была заполнена на 0%, указывает руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. "Так что хуже уже некуда", — делает вывод он. Для сравнения, второй по значимости оператор хранилища, немецкая компания Astora, управляющая рядом европейских ПХГ, заполнила принадлежащие ей емкости почти на 51%, уточняет эксперт.

Следует заметить, что оператор Astora ранее принадлежал "Газпрому", но в конце марта российский концерн вышел из капитала подразделения, контролировавшего компанию, опасаясь принудительного изъятия своей собственности в Европе.

"Передача мощностей "Газпрома" другому оператору, для которого директива ЕС о минимальном уровне газа в хранилищах, 80% к началу отопительного сезона, является обязательной к исполнению, конечно, запустит процесс заполнения", — уверен Коптев. Он проводит аналогию с ПХГ в Редене (Германия), крупнейшим в Европе, которое было отнято у "Газпрома" в апреле. До изъятия это хранилище было полностью пустым, напоминает специалист. "К настоящему моменту оно заполнено на 23%", — уточняет эксперт.

Что касается альтернативы "Газпрому", то в июне поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Америки в Европу впервые в истории превысили импорт по трубе, указывает Коптев. "Правда, в основном это произошло из-за сокращения объемов прокачки по "Северному потоку" и отключения газопровода "Ямал-Европа", а не вследствие увеличения грузопотока из США, — рассуждает он. — Тем не менее можно сказать, что американский СПГ действительно создает серьезную конкуренцию российскому газу".

Однако следует заметить: эта конкуренция возникает не в результате открытой и честной рыночной борьбы, а в силу специфической энергетической политики ЕС, результатом которой становится сокращение доли более доступного и менее дорогого трубопроводного газа из России в пользу СПГ

ВОПРОС В ЦЕНЕ

"Национализировать можно все, что угодно, — иронизирует генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. — Просто факт национализации не добавляет газа в подземные хранилища". В данном случае он лишь означает, что власти Австрии сомневаются в готовности "Газпрома" пополнить их. То есть правительство Германии, а теперь и власти Австрии взяли ответственность за заполнение ПХГ на себя, делает вывод эксперт.

"Но газ-то все равно надо найти", — рассуждает он. Какими объемами его наполнять, чтобы соблюсти требование довести уровень газа в хранилищах до 80% к 1 ноября 2022 года, на чем настаивает Еврокомиссия, не ясно. Если поднапрячься и быть готовым платить по 2000 долларов за тысячу кубов, теоретически можно будет найти достаточные объемы. Просто для Германии, учитывая масштабы ее потребностей, это сложнее, чем для Австрии (где потребление заметно меньше). "Вопрос в другом, — считает эксперт. — Какой будет цена?" Ценовая круговерть: "Газпром" готовит сюрприз Европе

При этом власти Германии вначале заявляли, что переход под их контроль собственности "Газпрома" в стране — временная мера, и только потом ввели бессрочное управление, переименовали дочернюю компанию российского концерна, напоминает Симонов. "То есть это выглядит именно как национализация, — делает вывод он. — То же самое, думаю, будет в Австрии".

ГАЗОВЫЙ КВЕСТ

Национализировать — не проблема, повторяет специалист. Проблема в том, чем заполнить хранилища. А если газа из альтернативных источников на рынке достаточно, важно также, по каким ценам он будет приобретаться. И самое главное — сколько это будет стоить европейской экономике.

"Зачем понадобился этот газовый квест?" — задается вопросом эксперт. Объединенная Европа в сущности извратила суть рынка природного газа. "Получила совершенно дикие ценники, обманывает себя, что в происходящем виноват Путин", — рассуждает он. Цены стали достигать запредельных высот год назад, задолго до начала специальной военной операции, напоминает глава ФНЭБ.

Все это не имеет ничего общего с рыночными принципами, на которые на словах многие годы уповает Европа, и напоминает административно-командную систему советского образца, отмечает специалист. "Брюссельский "обком" ставит задачу венскому: к 1 ноября заполнить хранилища на 80%", — иронизирует он. А выполнен он будет ценой запредельных издержек и путем доведения ситуации до полного абсурда, подводит итог Симонов.