МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Россия уже два месяца подряд удерживает лидерство по объему экспорта нефти в Китай — она сумела обойти Саудовскую Аравию, которая раньше удерживала первое место по поставкам крупнейшему в мире потребителю энергоресурсов. Тем временем доля нефти с Ближнего Востока и Африки на китайском рынке сокращается. Свято место пусто не бывает: чем Европа заполнит пустые газохранилища

ДВА МЕСЯЦА ЛИДЕРСТВА

Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Китай второй месяц подряд, опережая Саудовскую Аравию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на компании Vortexa, Kpler и Refinitiv.

Поставки российской нефти из России — по морю и по трубопроводам — в июне остались на уровне мая, составив около 2 млн барр./сут. Россия на 15% обеспечивает потребности Китая в нефти.

По данным Refinitiv, поставки нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце снизились до 1,3 млн барр./сут. — самого низкого показателя за последние два года.

Экспорт российской нефти по морю составил от 1,04 млн барр./сут. до 1,15 млн барр./сут. В мае российские нефтяные компании смогли перенаправить экспортные потоки с Запада на Восток. В результате, поставки российской нефти в Китай по морю выросли до рекордного уровня — 1,1 млн барр./сут.

Поставки в Китай в июне по трубопроводам Сковородино — Мохе, отводу от магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), и Атасу — Алашанькоу составили около 880 тыс. барр./сут. Считается, что поставки по этим трубопроводам достигли максимально возможного уровня. По нефтепроводу Скородино — Мохе мощностью 600 тыс. барр./сут. (30 млн т/г) поставки осуществляет "Роснефть" по долгосрочному контракту с китайской СNPC.

С мая Китай и Индия начали быстрыми темпами скупать российскую нефть, от которой отказались многие европейские компании, опасаясь вторичных санкций со стороны коллективного Запада во главе с США. Оба азиатских государства в мае нарастили закупки у РФ сразу на 1 млн барр./сут. по сравнению с апрелем. В начале 2022 года — до специальной операции на Украине — экспорт нефти из России составлял около 5 млн барр./сут. Значительное увеличение поставок в Китай и Индию позволило российским нефтяным компаниям обойти санкции коллективного Запада, а китайским и индийским НПЗ значительно повысить рентабельность переработки благодаря низкой стоимости сырья.

UNIPEC НА ВЕРШИНЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКИ

По данным Vortex, в июне китайский трейдер Unipec приобрел 12 партий нефти в дальневосточном порту Козьмино — конечном пункте магистрального трубопровода ВСТО. По этому трубопроводу из России в восточном направлении экспортируется нефть одноименного сорта. Глубоководный порт Козьмино способен принимать танкеры типа Aframax дедвейтом до 120 тыс. т.

В мае Unipec закупил в Козьмино 15 партий нефти — в три раза больше, чем месяцем ранее.

"По доходности Unipec превосходит все другие китайские компании и находится на вершине пищевой цепочки, поскольку имеет прямые соглашения с крупнейшими российскими экспортерами. Это позволяет получать большие скидки", — сообщил агентству Reuters один из трейдеров. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

Unipec является дочерней структурой Sinopec — крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Китая. Всего в мае и июне на НПЗ Sinopec поступило около 20 млн барр. российской нефти сорта ВСТО. На некоторые партии нефти, поставляемые на условиях FOB Козьмино, скидка достигала рекордного значения — $20/барр. по отношению к эталонному ближневосточному сорту Dubai.

Нефть сорта ВСТО является легкой и малосернистой. Переработка такой нефти позволяет Sinopec значительно увеличить выпуск моторного топлива, спрос на которое с конца мая растет в связи с отменой ряда ковидных ограничений. Интерес к нефти ВСТО растет и со стороны китайских негосударственных нефтеперерабатывающих компаний, которые расположены в провинции Шандун.

Главное таможенное управления КНР опубликует официальные данные об импорте в страну 20 июля. Ожидается, что из-за связанных с коронавирусом ограничений импорт нефти в Китай снизился в июне на 8% в годовом исчислении.

В Китай поставляется также российская нефть сорта Urals, потребителям которой до специальной операции на Украине были европейские НПЗ. По оценкам Vortex и Kpler, в июне поставки составили 250 тыс. барр./сут.

Пользуясь большими скидками на Urals — до $40/барр. — негосударственные китайские НПЗ, имеющие квоты на импорт, получили возможность покупать российскую нефть в черноморских и балтийских портах. Однако основными покупателям Urals в прошлом месяце стали индийские нефтеперерабатывающие компании. По оценках западных экспертов, импорт российской нефти в Индию в июне достиг 1 млн барр./сут.

РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ВМЕСТО БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ И АФРИКАНСКОЙ

Благодаря росту поставок из России Китай сократил импорт ближневосточной нефти. Поставки из Саудовской Аравии и Ирака в июне сократились по сравнению с месяцем ранее на 40% и 30% соответственно, сообщает Vortex. Ценовая круговерть: "Газпром" готовит сюрприз Европе

Импорт из Анголы также значительно сократился — примерно на 25%. В прошлые годы Ангола занимала третье место среди поставщиков нефти в Китай.

Некоторые участники рынка ожидают, что спрос на российскую нефть со стороны китайских НПЗ снизится во второй половине года из-за роста ставок фрахта на крупнотоннажные нефтеналивные суда и растущей конкуренции со стороны Индии. Если эти ожидания оправдаются, Саудовская Аравия вернет себе первенство по экспорту нефти в Китай, который является крупнейшим потребителем энергоносителей в мире.