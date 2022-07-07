МОСКВА, 7 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Отставка премьер-министра Великобритании — одной из ключевых стран-оппонентов России на международной арене — вызвала закономерный живой интерес у российских наблюдателей. Следует ли нам ожидать резких изменений в политике? Песков: Джонсон не любит Россию, мы его тоже

"Я УСТАЛ, Я УХОЖУ"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил 7 июля с официальным заявлением, в котором сообщил о своей отставке, добавив, что будет выполнять прежние обязанности до назначения нового главы кабинета министров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это событие с точки зрения Москвы, отметил, что жители Соединенного Королевства сами должны оценивать работу своего правительства. "Это не прерогатива Кремля", — заявил он.

"Там очень запутанная система политическая и… руководить правительством может человек, который не имеет вообще поддержки общественной. Вот к таким, видимо, судя по всему, и относится господин Джонсон", — сказал Песков журналистам. При этом он выразил надежду, что к власти в Британии когда-нибудь придут более профессиональные люди.

В последние дни в Великобритании разразился правительственный кризис — за два дня кабмин покинули более 50 человек, включая руководителей ряда ключевых ведомств.

Формальным основанием стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах. Причем несколько лет назад его уже обвиняли в подобных действиях. В свою очередь, Джонсон, как утверждали отдельные источники, назначил Пинчера на ответственную должность в парламентской фракции консерваторов уже зная о его небезупречном прошлом.

Месяц назад Джонсону уже вынесла вотум недоверия Консервативная партия в связи со скандальными вечеринками в резиденции премьера в 2020-2021 годах, во время действия жестких коронавирусных ограничений. Тем не менее премьер сохранил пост, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.

Повторный вотум недоверия действующему премьеру можно вынести лишь спустя год. Однако, по данным Sky News, комитет Консервативной партии наметил на 11 июля выборы собственного руководства, которое может изменить это правило, касающееся партийного лидера.

НЕГАТИВНЫЙ ФОН

"Основная причина правительственного кризиса в Соединенном Королевстве состоит в том, что санкционная война против России имеет крайне негативные социально-психологические последствия, она воспринимается не как нечто нужное, — рассуждает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. — Самое главное — люди тяжело воспринимают инфляцию, и консервативной партии нужно на кого-то возложить ответственность". СМИ: Джонсон сообщил о своей отставке Елизавете II

Консервативная партия стремится избежать электорального поражения, возложив ответственность за всю политику на Джонсона, констатирует эксперт. "Ему такая ситуация не очень нравится, но вариантов у него нет, он выбран "козлом отпущения" для собственной партии", — считает специалист.

При этом сама партия не намерена менять свою внешнюю политику в отношении России, как и свою внутреннюю политику, отмечает Колташов. "Просто нужна сакральная жертва, и личность Бориса Джонсона идеально подходит на эту роль, — говорит эксперт. — У него много недостатков, он экстраординарен, странен, местами неуравновешен, эмоционален". И это делает его идеальной фигурой для предлагаемой роли, приходит к выводу собеседник "Прайма".

"Давление на Джонсона росло, пока он цеплялся за власть, не желая уходить в отставку, и это давление стало особо интересным спектаклем, который переключал внимание наблюдателей с материальных проблем на проблему чисто техническую — как убрать Бориса Джонсона, который все испортил", — рассуждает Колташов. Он убежден, что "грязный" скандал, отдельные детали которого были озвучены в британском парламенте в качестве основания для ухода нынешнего главы кабмина, послужил лишь поводом. Настоящая причина — в желании "повесить" на Джонсона проблемы, с которыми столкнулся Лондон.

ИСПОРТИТЬ ВСЕ

"Но разве предыдущего премьера убирали не за то же самое — потому что она (Тереза Мэй — прим. ред.) испортила все?" — задается вопросом эксперт. Но британцы не должны об этом вспоминать, они должны с увлечением наблюдать за спектаклем.

"Что касается способности личности Джонсона "спасти" режим Владимира Зеленского на Украине, сделать эффективными санкции против России, то ответ, определенно, отрицательный, — убежден Колташов. — Нет практически ни у кого среди британских политиков таких качеств. Да и вопрос ли это субъективных индивидуальных качеств?"

Текущая социально-экономическая ситуация в Великобритании — это то, что делает нынешнюю критику в адрес Джонсона особенно интересной для местной публики, отмечает эксперт. "Это то, что вообще делает спектакль, — говорит он. — Обстановка в британском обществе, недовольном происходящим — инфляцией, безработицей, отсутствием перспектив, результатами внешней политики, включая брожение в Шотландии и в Северной Ирландии, которую британцы в основной массе пока не решаются осуждать".

Текущая парадигма "коллективного Запада" в отношении России может скорректироваться из-за проблем в экономике, соглашается президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. "И скандал вокруг Джонсона возник из-за экономической составляющей, — говорит он в эфире "Первого канала" от 7 июля. — Если бы не было проблем с энергетикой, ограничений по нефти и по газу, сейчас спокойно была бы высокая экономика, спокойно он бы сейчас сидел… как пересидела в свое время Тереза Мэй "всех скрипалей", все нормально было бы". СМИ узнали, во сколько обойдется Британии отставка Джонсона

НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ

Вопрос лишь в том, кто займет кресло британского премьера вместо Джонсона. Но вне зависимости от этого линия Лондона в отношении России останется жесткой, полагает Колташов. "Даже если мы получим правого лейбориста, мало что изменится, — рассуждает он. — Выбор Англии сделан, и очень большие ставки в этой игре предполагают, что они возьмут Россию, возьмут ее ресурсы, а потом возьмут Центральную Азию и получат еще больше. А в конечном итоге получат новый приток капиталов в лондонский Сити, и наступит новая эра процветания". Однако все это фантазии, у которых нет реальных шансов, указывает эксперт. "Но ставки сделаны, и очередной премьер должен их лишь обслуживать", — резюмирует Колташов.