МОСКВА, 8 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В истории с турбиной для "Северного потока", из-за задержки которой в Канаде поставки по трубопроводу сократились в разы, по всей видимости, произошел крутой поворот, способный в корне поменять "санкционный пейзаж" на просторах Европы. Свято место пусто не бывает: чем Европа заполнит пустые газохранилища

ПОЗИТИВНЫЙ СИГНАЛ

"Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата", — заявил 8 июля на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебенштрайт, отвечая на вопрос журналистов о возможной отправке из Канады специализированной турбины, предназначенной для использования в работе трубопровода "Северный поток", на компрессорной станции (КС) "Портовая".

Эта реплика стала, без преувеличения, ключевой в начавшейся 14 июня истории с задержкой в Канаде критически важного агрегата, необходимого для транспортировки по этому маршруту до 67 млн кубометров природного газа в сутки из общего планового объема 167 млн кубометров. Именно тогда стало известно, что отправленное в Канаду оборудование немецкой компании Siemens отказываются возвращать власти этой страны, поскольку оно подпадает под действие антироссийских санкций. "Газпром", в свою очередь, объявил, что вынужден сократить объем прокачиваемого по "Северному потоку" газа до 100 млн кубометров.

А на следующий день российский концерн вновь выступил с заявлением, в котором сообщил об окончании срока межремонтной наработки до капитального ремонта еще одного газотурбинного двигателя. Данная ситуация, подчеркивалось в официальном телеграм-канале "Газпрома", вынуждает его дополнительно с 16 июня уменьшить суточную производительность "Портовой" до 67 млн кубометров в сутки.

"НЕОБОСНОВАННОЕ И ОПАСНОЕ"

Тогда, в июне, когда стали ясны практические последствия отказа Оттавы возвращать турбину российской стороне, немецкие лидеры, включая канцлера Олафа Шольца, выступили с осуждением политизированности действий и упреками в адрес… Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, "пожал плечами", парировав, что никакой политики в возникшей ситуации нет и что вопрос носит сугубо технический характер. Европа и Азия начали "великую газовую войну"

А накануне, 7 июля, министр экономики Германии Роберт Хабек обратился к властям Канады, попросив их все же отправить отремонтированную турбину, но не в Россию, а в распоряжение Берлина, чтобы соблюсти санкционные формальности. Причем он уточнил, что сделать это необходимо до начала профилактических работ на газопроводе (с 11 по 21 июля), в течение которых "Северный поток" будет простаивать.

Обращение к канадцам главы экономического блока в действующем правительстве Германии стало де-факто признанием Берлином российской позиции, хотя и не озвученным официально.

В пятницу издание "Европейская правда" сообщило со ссылкой на собственные источники, что Оттава решила снять санкции с оборудования для газопровода по просьбе ФРГ. По данным украинских СМИ, Канада (где имеется довольно многочисленная и сравнительно влиятельная украинская диаспора) согласилась сделать исключение из санкционного режима для турбин "Газпрома" по просьбе Германии.

Официальный Киев, по данным масс-медиа, закономерно выразил недовольство возможным решением канадской стороны, назвав его "необоснованным и опасным". Более того, по свидетельству американских источников, высокопоставленные представители Украины еще в июне пытались оказывать давление на Оттаву с тем, чтобы воспрепятствовать возврату важных для российско-германского газопровода турбин, чего Киев опасался, несмотря на изначальную позицию Канады. Как видим, не напрасно.

КОНКРЕТНОЕ И НЕИЗБЕЖНОЕ

В Кремле уже выразили удовлетворение последними событиями. "Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы (поставок по "Северному потоку" — прим. ред.). Вопрос только один — почему это не сделали сразу", — заявил Песков.

В свою очередь, цена на природный газ в Европе (на ключевом хабе, расположенном в Нидерландах) к середине торгового дня 8 июля снизилась до уровня, который соответствует 1780 долларам за тысячу кубометров, тогда как в предыдущий день она достигала 1974 доллара за тысячу кубометров.

Нелишне также будет уточнить, что на текущей неделе в Европарламенте было принято решение о расширении таксономии ЕС — классификатора, который определяет, какие энергетические проекты могут рассчитывать на особую поддержку, включая дополнительное финансирование. И природный газ, основная доля которого все еще попадает на европейский рынок из России, получил соответствующий особый статус. Данное событие, если верить британской прессе, тоже вызвало в Киеве подобие истерического припадка. Ценовая круговерть: "Газпром" готовит сюрприз Европе

Происходящее ясно и безусловно указывает на незыблемость простой истины, знакомой широкой отечественной аудитории по известному шедевру советского кинематографа "Семнадцать мгновений весны". "Политика предполагает точное соблюдение баланса силы", — прозвучало в любимой миллионами многосерийной ленте, посвященной неудачным попыткам США и Великобритании в 1945 году заключить сепаратный мир с гитлеровским рейхом против интересов СССР.

Именно объективное соотношение интересов нынешней Германии как ведущей (во всяком случае, пока) экономики ЕС, входящей в "Большую семерку", и сегодняшней Украины, представляющей собой экономический балласт международного антироссийского пула, предопределило выбор Оттавы в пользу позиции Берлина (а не Киева, взывающего к "солидарности" в противостоянии Москве).

Поэтому независимо от того, насколько болезненным для действующего киевского режима и его самых отчаянных спонсоров будет осознание гнетущей действительности, им предстоит если не признать реальность на словах, то, во всяком случае, смириться с ней на практике.