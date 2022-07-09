МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Переводы с карты на карту между гражданами являются одними из самых популярных операций у населения. Однако не стоит забывать о том, что за такие переводы может взиматься комиссия с того, кто отправляет деньги. Первый и самый простой способ ее избежать — переводить деньги внутри одного и того же банка, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Банкиры рассказали о новом способе оплаты картой "Мир"

В каждой организации существуют лимиты на бесплатные внутрибанковские переводы по России. При этом в каждом банке эти лимиты могут отличаться. Например, в одном месте можно переводить до 20 тысяч рублей в месяц, в другом – 50 тысяч рублей в месяц, в третьем – 100 тысяч рублей в месяц.

"Если вы хотите перевести крупную сумму клиенту своего банка, то перед этим лучше связаться с финансовой организацией и уточнить, будет ли комиссия и как ее избежать. Сейчас россияне, как правило, имеют несколько карт разных банков, поэтому переводы с карты на карту без комиссии совершить гораздо проще", — отмечает эксперт.

Второй вариант перевести деньги без комиссии – воспользоваться системой быстрых платежей (СБП). Этот сервис, созданный Центробанком, позволяет гражданам переводить на карты в другие банки до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. При этом банк, в который происходит перевод, должен быть подключен к СБП. В данный момент к ней подключено уже более 200 банков, все крупные финансовые организации являются участниками системы.

"Чтобы перевести деньги через СБП, в большинстве случаев необходимо активировать подключение к системе через личный кабинет. В различных банках это может быть устроено по-разному. Поэтому, если вы не можете найти такой опции в своем приложении, то лучше всего связаться с банком и узнать, как это сделать. СБП – не выгодна банковским структурам, так как они теряют деньги на комиссиях, поэтому некоторые стараются запрятать подключение к опции в "самый дальний угол"", — поясняет Уткин. Центробанк повысил лимит для переводов россиян на зарубежные счета

Человек, которому вы переводите деньги также должен быть подключен к СБП, иначе у вас не получится совершить перевод. Если тот, кому вы переводите деньги, "не высвечивается" в системе, то следует связаться с ним и попросить подключить у себя опцию. Обычно, по словам юриста, это занимает несколько минут.

Кроме того, некоторые банки, на свое усмотрение, могут увеличивать лимиты по переводам без комиссии через СБП. Особенно часто такое встречается, если клиент пользуется платными подписками.

"Таким образом, без комиссий деньги с карты на карту можно переводить либо внутри банка, либо через СБП. Если вторая сторона является пользователем вашего банка, то разумнее использовать внутренние лимиты, если стороннего — СБП. Таким образом, можно увеличить лимит ежемесячных переводов без комиссий в 1,5-2 раза", — заключает юрист.