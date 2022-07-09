МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Ожидать серьёзного падения розничных цен на электронику в условиях санкционного давления и не отлаженных логистических цепочек не стоит, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Однако не исключено, что небольшая ценовая передышка наступит к ноябрю со сменой ассортимента на более бюджетные бренды из Китая и Турции. РБК: россиян предупредили о сокращении ассортимента техники и электроники

КРЕПКИЙ РУБЛЬ НЕ ПРИ ЧЕМ

Обычно потребитель привык соотносить стоимость любого изделия со стоимостью валюты. До какого-то времени это было правильно, потому что не менялись основные условия, влияющие на цену, происходило только изменение стоимости валюты, объясняет доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев. Не верьте ценникам: когда в Россию вернутся настоящие скидки

Сегодня же резко поменялись условия рынка, и это не только ураганный рост стоимости валюты, а потом планомерное её снижение, но и многие другие факторы, которые значительно влияют на цену.

Во-первых, инертность процессов закупки и поставки на рынок. "В начале весны ажиотажный спрос практически обнулил складские запасы фирм, и некоторые из них были вынуждены делать закупки в условиях дорогой валюты. Теперь они не готовы терять рублевую выручку за купленные по тогдашнему курсу товары", — поясняет специалист.

Во-вторых, на цену оказывает влияние стоимость логистических услуг или доставки. Сегодня изменились многие каналы поставок — они стали длиннее и дороже.

Важную роль сыграли и параметры спроса на электронику. "Неуверенность в завтрашнем дне, в том числе связанная с уходом с рынка не только европейских и американских брендов, но и некоторых китайских, повышает спрос даже на дорогие товары, формируя на рынке электроники ажиотажный спрос по принципу эффекта Гиффена", — отмечает Сычев.

Сократилось также и предложение товаров группы "электроника". А это, согласно законам рынка, формирует более высокую равновесную цену, то есть удорожание и в этом случае не зависит от курса доллара. Кроме того, большинство товаров ввозится на основе параллельного импорта из "дружественных" стран, что опять же толкает цены вверх.

ПО ЦЕНЕ САМОСВАЛА

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников считает, что электроника может подешеветь тогда, когда в стране ее будет больше, чем ее покупателей. Электроника — это более двадцати категорий товаров. В каждой категории есть дешевые товары, которым уже некуда падать из-за низкой прибыльности, и товары дорогие, производители которых не могут опускать цену из репутационных соображений.

"Поэтому рассуждать о том, когда более сотни товаров все разом "подешевеют" — это, примерно, как рассуждать, когда в Москве и Московской области все школьники будут получать 100 баллов по ЕГЭ", — говорит он.

Как правило, потребители руководствуются простыми зависимостями: "Курс доллара вырос в начале года, и электроника подорожала. Сейчас он упал, значит, цены на электронику должны снизиться, но почему-то этого не происходит". И возникает вопрос: "Когда же всё подешевеет, ведь, по моим расчётам, уже пора"?

"Естественно, подобные зависимости работают, но только при устойчивой экономике. Там можно создавать народные приметы — "видишь семь бабушек в очереди с пакетами гречки — возьми тоже парочку", "вырос курс доллара — смени айфон сейчас" и т.д.", — объясняет экономист.

Но в ситуации слома мировой модели глобализации не осталось ни одной устойчивой экономики. Так что эти приметы в одночасье потеряли смысл. "Доллар может продаваться хоть по 15 рублей, но какая-нибудь видеокарта всё равно может стоить как самосвал", — приводит он пример. Дело в том, что купить её в мире негде: поставщики либо не работают, либо работают, но им невозможно перевести доллары. Но даже если с поставщиками и деньгами все в порядке, везти в Москву товар приходится через несколько стран, что само по себе недёшево.

Кроме того, среди сотни товаров под вывеской "Электроника" немало таких, цикл поставки которых занимает 3-4 месяца. То есть сейчас в страну продолжает поступать товар, заказанный и оплаченный ещё по апрельскому курсу.

К тому же, за последние месяцы все компании, продающие электронику, получили существенные убытки, которые им хочется как-то возместить. А это значит, стимула снижать цены у них нет.

НАДЕЖДЫ ВСЕ МЕНЬШЕ

Помимо официального курса, сегодня много неофициальных и полуофициальных курсов, применяемых бизнесом. При этом поставщики ориентируются на свое понимание ситуации, выставляя отпускные цены, отмечает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова. "А там еще банки, работающие в условиях санкций и сложностей с транзакциями, посредники, в той или иной степени рискующие при сделках. Поэтому где сейчас курс, а где цены?", — рассуждает он. Эксперты рассказали о запасах импортной бытовой электроники в России

К тому же, сегодняшний курс не оптимален для российской экономики. По мнению эксперта, правительство озаботится тем, чтобы его оптимизировать, то есть, "приподнять". Признаки такой корректировки мы уже видим. Таким образом, оснований для снижения цен в рознице все меньше, а ожидания падения цен ввиду укрепления рубля максимально отыграны.

ПОВАНГОВАТЬ НАД ЭЛЕКТРОНИКОЙ

Между тем, по наблюдениям первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, к началу лета по многим позициям цены вернулись к значениям конца зимы. Все еще держатся на высоком уровне некоторые сектора бытовой техники и сложной электроники.

"Но, судя по закупочным контрактам, динамика ценового спада продолжает плавную линию", — считает он.

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" агентству "Прайм" также сообщили, что стоимость многих товаров в магазинах сети вернулась к уровню февраля или ниже. К примеру, на наиболее востребованные товары, вроде кондиционеров, цены сейчас — на уровне прошлого года. Компания активно использует промоинструменты для поощрения покупателей и вернула рассрочку.

Эксперты считают такой подход правильным. Ждать надо не снижения цен на полках, а активизации промоинструмента — акций и скидок, особенно по тем товарам, где сложился параллельный импорт и восстановились поставки. "То есть, активного маркетинга от уже сложившихся цен", — объясняет Чеглов.

По его мнению, на удешевление надеяться не стоит — этому поможет только реальное импортозамещение и налаживание прямых валютных расчетов.

В целом, если "пованговать над электроникой", можно примерно к ноябрю предположить существенную смену ассортимента по большинству категорий. Европейские, японские и корейские бренды сменятся на более бюджетные китайские и турецкие. Это повлечёт за собой условное "удешевление", но ненадолго. При этом процесс будет очень неравномерный поскольку речь идет о весьма обширной категории товаров со своими особенностями, резюмирует Черников.