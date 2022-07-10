МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Жаркое лето — долгожданное время для многих. К тому же, при грамотном подходе в этот период можно еще и значительно сократить свои расходы. Сколько и на чем можно сэкономить за лето, зависит от вашей активности и смекалки, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Снимают сливки: китайцы выбрали для себя самую лучшую нефть

ВОДА И ФИТНЕС

Так, летом, если вы живете в городе и ходите в офис на работу, можно отказаться от поездок на автомобиле, рассуждает частный инвестор, основатель "Школы Практического Инвестирования" Федор Сидоров.

В жару работа кондиционера, хоть это и комфортно, "съедает" ресурс автомобиля и увеличивает расход топлива. "Откажитесь от машины, передвигайтесь на общественном транспорте, велосипеде, роликовых коньках, самокате. Заодно сэкономите на фитнесе", — советует он.

Кроме того, летом имеет смысл отказаться от привычного перекуса на бегу или от кофе в стаканчике, просто потребляя много воды. Ведь все знают, что наше желание часто съесть что-то — это просто жажда. Организму не хватает жидкости, а не кофе или сладостей.

"Пользуйтесь летом, чтобы оздоровить организм. Пейте больше воды, ешьте много овощей, ягод и фруктов. Заодно сэкономите на лекарствах и витаминах зимой, набравшись сил во время солнечного и теплого лета", — говорит Сидоров.

ЛЕТО — ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Летом необязательно ходить в солярий и ездить за границу. Собирайтесь с друзьями на пляж, играйте в активные игры, просто наслаждайтесь отдыхом на природе, даже если это просто выходные.

За несколько летних выходных дней, по словам эксперта, можно отдохнуть не меньше, чем за время отпуска, причем достаточно просто отъехать недалеко от города и побыть на природе.

"Туры выходного дня сейчас — на пике популярности. Чтобы организовать себе отпуск, достаточно отправиться в любой ближайший город и посетить местные достопримечательности. За лето так можно провести не один короткий "отпуск", который вам запомнится гораздо лучше любого привычного тура на море", — уверен специалист.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Если у вас есть дача или дом в сельской местности, вы — счастливчик. Можно поехать просто отдохнуть с друзьями и родственниками, вырастить овощи и зелень (хорошая экономия при нынешних ценах), поехать на рыбалку или за грибами. Пользуйтесь по максимуму всеми этими возможностями, и экономия на дорогом отпуске за границей вам точно обеспечена.

Жизнь на природе летом — это экономия на отоплении, электроэнергии (за счет долгого светового дня), питании (овощи и фрукты со своего огорода), а также на турпоездках.

ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

По мнению первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, самый острый вопрос жаркого лета — это система охлаждения помещений.

"В среднем, россиянам большую часть года приходится не столько спасаться от жары, сколько согреваться, поэтому покупка дорогостоящего климатического оборудования для частного использования — достаточно сомнительная затея", — рассуждает он.

На время жары вполне можно сэкономить на кондиционере и обойтись бытовым вентилятором, ставя под струю воздуха бутылки со льдом. Это сэкономит существенные средства на покупку и обслуживание климатического оборудования.

Также некоторые россияне ставят бойлерные системы, чтобы в сезон отключения горячей воды иметь возможность мыться без проблем. Гораздо экономичнее, по словам эксперта, применять классический прием с кастрюлями на плите, чем покупать дорогостоящее оборудование ради двух недель в году.

Эти два пункта — важная составляющая летней экономии, уверен Сигал. СМИ: россияне могут потерять вложения в Турции

Есть и другие способы сократить свои траты. К примеру, можно "поставить на паузу" договор с провайдером интернета и телефонии в летний период, когда вы находитесь на даче.

ПОДКАЧАТЬ ШИНЫ

Автопутешествия, поездки на дачу и за город, изнуряющая жара и перегревы машины летом становятся причиной частых визитов на АЗС. Чтобы не тратить на топливо слишком много, есть ряд приемов, рассказывает технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. На грани выживания. Какие авто подешевеют и как успеть их купить

Первый — регулярно менять воздушный и топливные фильтры. Их чистота позволяет двигателю работать в полную силу, не вынуждая водителя постоянно добавлять газ. Второй — сократить силу трения колес.

"Для этого нужно всего лишь чуть сильнее накачать покрышки — шины станут более упругими, что позволит сократить частоту нажатия на педаль газа", — пояснил автоэксперт. И третий способ — использовать в жару менее вязкое моторное масло. Это повысит эффективность двигателя, сократив потери бензина.

Сколько таким образом можно сэкономить за лето, зависит от вашей личной активности и возможностей. Но точно можно сказать, что получится не так уж мало — было бы желание.