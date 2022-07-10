МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Российские власти озаботились чрезмерным укреплением рубля и уже предпринимают шаги по коррекции курса. Агентство "Прайм" поинтересовалось у экспертов, почему крепкая валюта выгодна не всем, и в чем плюсы и минусы слабой валюты. Мертвые деньги: почему банки разлюбили валюту

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, заявил, что власти обсуждают проблему переукрепления рубля и пути ее решения. Приемлемый уровень курса для российской экономики и бюджета, по его словам, в районе 70 — 80 рублей за доллар.

В настоящее время идет корректировка курса — с начала июля рубль падал к доллару более чем на 20%, и, хотя к концу недели отыграл позиции, эксперты ожидают дальнейшего витка ослабления. По их мнению, это во многом зависит от тактики государства.

Речь идет о разных методах контроля над курсом, в частности, интервенциях в рамках обновленного механизма бюджетного правила и покупке дружественных валют. Но ради чего и кому нужно ослабление нацвалюты?

НЕМНОГО ТЕОРИИ

Традиционно самыми сильными валютами считаются валюты нефте- и газодобывающих стран Персидского залива. Кувейтский и бахрейнский динары, а также оманский риал примерно в 2,5-3 раза дороже доллара. Экономика этих стран стабильна, а уровень жизни достаточно высок. Вместе с тем, самые популярные валюты стран с более развитой экономикой, например, британский фунт стерлингов, стоят дешевле.

К самым слабым предсказуемо относятся валюты стран, переживающих тяжелые экономические и политические кризисы, находящихся под санкциями. За один доллар дают почти 250 тысяч венесуэльских боливаров, около 50 тысяч иранских риалов и почти 25 тысяч вьетнамских донгов. В группу слабых входят большинство валют стран Африки и Латинской Америки.

Если говорить шире, то первую очередь, крепкая валюта выгодна тем экономикам, которые сосредоточены на экспорте капиталоемких продуктов. Напротив, в слабой валюте заинтересованы государства, которые экспортируют сырьевые товары или товары конечного производства. От степени дешевизны валюты зависит наполняемость их бюджета.

ВАЖЕН БАЛАНС

Важно не то, насколько валюта сильная или слабая, а как это отражается на экономике страны, считает директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артём Лютик. По его словам, важен баланс между экспортом и импортом и наличие золотовалютных резервов: есть баланс и то, и другое имеется, то экономику страны можно считать сильной, а ее валюта будет повсеместно конвертируемой.

"Укрепление национальной валюты не является однозначным плюсом для экономики, а ослабление валюты не мешает экономическому росту", — согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, падение ВВП России в этом году прогнозируется на уровне 3,5 — 8% при том, что рубль признан лучшей валютой мира по итогам первого полугодия (он укрепился на 45% по отношению к доллару), тогда как Турции предрекают экономический рост в 2,7% (апрельский прогноз МВФ), хотя лира была признана самой слабой валютой первых шести месяцев этого года (она обесценилась на 20% по отношению к доллару). Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

А все дело в том, что турецкая экономика является диверсифицированной: с развитой промышленностью и туризмом, с поддержкой кредитования (реальная ставка является сильно отрицательной), Турция активно сотрудничает и торгует с другими странами.

В России сильный рубль, по мнению Васильева, выгоден импортерам и потребителям, так как делает импортные товары дешевле и доступнее. В результате выигрывают отрасли, ориентированные на внутренний рынок (потребительский сектор, строительство, транспорт, связь, энергетика). Плюс такой рубль выгоден всем, кто закупает импортное оборудование, путешественникам и Банку России (замедление инфляции).

"Но укрепление рубля снижает доходы российских экспортеров и бюджета, ведь крупнейшие налогоплательщики — это "Роснефть", "Газпром", "Лукойл" и другие сырьевые экспортеры, а также многие обслуживающие их отрасли (банки, транспорт)", — пояснил эксперт.

Крепкий рубль, по его словам, делает российские товары дороже на зарубежных рынках. Это снижает конкурентоспособность российской промышленности. В свою очередь, укрепление рубля повышает конкуренцию на российском рынке из-за наплыва более дешевых товаров иностранного производства.

СИЛА В СЛАБОСТИ

Если реальный курс начинает укрепляться, то потребители в стране получают выгоду от покупки иностранных товаров, но местный бизнес, особенно экспортёры, а также федеральный бюджет испытывают снижение доходов в локальной валюте, что понижает возможности для развития и социальных программ, уточнил профессор финансов РЭШ Олег Шибанов. Поэтому укрепление реального курса, то есть снижение конкурентоспособности локальных товаров, в среднесрочной перспективе для экономики невыгодно, полагает он.

"Сильная национальная валюта не обязательно отвечает интересам экономического развития страны", — считает руководитель программы Цифровая экономика ИМЭБ РУДН Софья Главина. А слабая валюта приводит к меньшему дефициту счета текущих операций (или большему положительному сальдо счета текущих операций), увеличению занятости и более быстрому росту ВВП.

Но стратегическая девальвация валюты, по ее словам, не всегда срабатывает. Пример — бразильский реал: он существенно упал с 2011 года, но резкая девальвация не смогла компенсировать проблемы падение цен на сырую нефть и сырьевые товары, а также расширяющуюся коррупцию. Или обвал турецкой лиры, который привел лишь к значительному оттоку капитала из страны и скачку инфляции.

Более того, резко растет риск "валютной войны" между странами. Конкурентная девальвация — это особый сценарий, в котором резкая девальвация национальной валюты одной страны сочетается с девальвацией другой валюты. Нам доллар не указ. Когда подешевеет электроника

"Это происходит чаще, когда обе валюты имеют управляемые режимы обменных курсов, а не плавающие обменные курсы, определяемые рынком", — пояснила Главина.

По ее словам, даже если валютная война не разразится, стране следует опасаться негативных последствий девальвации валюты: она может снизить производительность, поскольку импорт капитального оборудования и машин может стать слишком дорогим. К тому же девальвация также значительно снижает покупательную способность граждан страны за границей.