МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Страх перед падением доходов бюджета, значительная часть которых по-прежнему приходится на поступления от экспортеров, стал одной из причин разворота достаточно долгого тренда на укрепление рубля. В беседе с агентством «Прайм» старший аналитик ИК РУСС-ИНВЕСТ Роман Блинов перечислил факторы, которые выбили из-под ног почву у нацвалюты. Европейская правда: Запад выбирает между турбиной и Украиной

Он напомнил, что укрепление рубля стало причиной для падения курсовой прибыли большинства российских экспортеров. Это, в свою очередь, всколыхнуло проблему наполнения российского бюджета, который в целом сейчас чувствует себя хорошо. Но в Минфине заявили о необходимости водворения курса нацвалюты в коридор 70-80 рублей за доллар.

"Основными факторами, которые выбили почву из-под ног у рубля, стали вербальные интервенции на тему бюджетного правила и валютных вливаний со стороны российского Минфина, который крайне активно печется о существовании российских экспортеров", — рассказал Блинов.

Вторым фактором давления на рубль стали спекуляции на тему стоимости сырья. Сейчас активно обсуждается тема наступающей или возможной рецессии в американской и мировой экономиках, которая — возможно — обвалит стоимость сырья до неприемлемых для России уровней. С этим тезисом можно спорить, но сложившиеся геополитические условия говорят нам о рисках реального введения полного "нефтяного эмбарго" со стороны коллективного Запада, а это крайне существенный риск для экспортеров из России и российского сырья, поставляемого на товарно-сырьевой рынок", — считает аналитик. Аналитик предсказал, когда доллар снова будет по 70 рублей

Не стоит забывать о том, что рубль рос в том числе из-за профицита внешнеторгового баланса: в России на фоне геополитики и санкций сильно сократился импорт. На внутреннем валютном рынке возник переизбыток иностранной валюты, который беспрецедентно повлиял на стоимость рубля. "Ни один чиновник в стране не был готов к такому укреплению российского рубля и в текущих условиях создаётся впечатление, что у них и не было никогда в приоритете создания таких условий в российской экономике, когда курс национальной валюты имеет место для реального укрепления и роста. Причём не только роста самой валюты, но и главное, экономики", — рассуждает он.

Текущий геополитический кризис обнажил старые проблемы, и с ними борются любыми способами. Главное, чтобы от амбулаторного лечения не перешли к стационарному, заключил Блинов.